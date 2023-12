ŽIVIMO ZAJEDNO, SVE DELIM S NJIM: Petra Divac prvi put progovorila o dečku, pa otkrila do sada nepoznate detalje! (FOTO)

Cvetaju joj ruže!

Ćerka našeg proslavljenog košarkaša Vlada i Ane Divac, Petra Divac u jednoj emisiji govorila je o odnosu sa dečkom.

- Bila mi je jako vazna njegova podrška. Pitala sam ga kako njemu zvuči ceo ovaj projekat Usvojeni za usvojene. Mi živimo zajedno i sve delim sa njim, tako da me on usmerava. On me zaista dobro poznaje i znam da ce iskreno da mi kaže, velika mi je podrška - rekla je Petra Divac koja je onda otkrila koju pesmu često naručuje u kafani.

- U kafani naručujem Pejovića, Sve ti dugujem jako volim, ali nemam nijednu konkretno. Zavisi od raspoloženja. Da li volim da tugujem ili da se veselim - rekla je ona.

Inače, Petra Divac već duže vreme je u ljubavi sa izabranikom Mihajlom Veruovićem - od 2021. godine. Iako ne voli često da se javno eksponira, Petra je aktivna na društvenoj mreži Instagram, gde sa svojim pratiocima rado deli detalje iz svoje svakodnevnice.

