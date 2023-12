TUGA! Legendarne glumica PREMINULA u 83. godini! Obožavali ste je u OVIM serijama! (FOTO)

Preminula škotska glumica Bridžit Forsajt u 83. godini.

Škotska glumica Bridžit Forsajt preminula je u 83. godini, u petak, mirno u snu i okružena porodicom, izjavio je njen agent Mark Pemberton. Forsajt je tokom svoje karijere bila aktivna na sceni, televiziji i radiju, a posebno se isticala u brojnim radijskim predstavama na Bi-Bi-Siju, kao i serijalu Radija 4 Nedelja Eda Rirdona.

Pemberton je istakao njenu raznovrsnu karijeru i istaknute uloge u popularnim serijama poput "Still Open All Hours", "Doctor Who", "The Bill", "Whatever Happened to the Likely Lads?" i mnogim drugim. Pored glume, Forsajt je bila talentovana muzičarka, svirala je violončelo, pevala i komponovala, a kasnije se pridružila nekoliko bendova, među kojima se isticao The Fircones.

Bridžit Forsajt bila je udata za Brajana Milsa, koji je preminuo 2006. godine, i sa njim je imala dvoje dece. Njen agent je istakao da je Forsajt ostavila neizbrisiv trag kako u svetu glume, tako i muzike, te da će je pamtiti po njenom doprinosu umetnosti i kulturi.

Autor: Pink.rs