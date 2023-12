Aneli Ahmić nedavno je dva dana, tj. 48 sati, boravila u specijalnom apartmanu u kom je u stopu pratila Marka Janjuševića Janjuša, kako je i želela kada je tražila zadatak od Drveta mudrosti. Naime, pre nego što je otišla u apartman, Aneli se žestoko posvađala sa Janjušem, u čijem sukobu su pljuštale teške uvrede što na njihov račun, što na račun njihove porodice.

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara", Aneli je otkrila da su joj se polako smanjile emocije, dok je Janjuš tvrdio suprotno - da one rastu, te je i istakao da da su ostali u dobrim odnosima i da se nisu posvađali, da bi je čak i oženio, što je mnoge iznenadilo.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa njenom sestrom Sitom, koja je za naš portal prokomentarisala ovu situaciju i njihove navode.

- Da su joj se smanjila emocije, to je ona verovatno malo okrenula čisto onako, pošto je on noć, dve pre govorio da su ga prošle emocije, pa je ona to sinoć kao eto da su je prošle. Mislim da laže, samo je sada navikla da se nosi sa time u rijalitiju, a ne kao pre. Da li mislim da će se pomiriti?! Mislim, iako ja to ne bih volela, a što se tiče tog venčanja, mislim da su se malo zaleteli i zatvoren taj prostor, mislim da kada bi izašli da ništa od toga ne bi bilo iskreno

Autor: N. Ž.