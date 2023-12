MESEC DANA POSLE INCIDENTA PROGOVORIO! Bane Đokić DEMANTOVAO navode da mu je dečko RAZLUPAO auto, pa otkrio da li je osetio POKAJANJE! (VIDEO)

Voditeljka Dalila Dragojević pre mesec dana u emisiji "Pitam za druga" na RED TV otkrila je da je Bane Đokić napustio emisiju jer je morao da da izjavu policijskim službenicima zbog toga što je izvesni V.M. ukrao Banetov rezervni ključ od automobila, upao na Pinkov službeni parking i razlupao njegov automobil, pored čega je oštetio i Pinkove automobile.

Baneta Đokića, posle mesec dana, Dalila je ponovo ugostila u emisiji "Pitam za druga", te je tom prilikom govorio o situaciji koja ga je nedavno zadesila.

- Nije to u pitanju ljubav ni dečko, već monstrum koji me je proganjao. Taj incident je iza mene, ja sam živ i zdrav, ta osoba je isto živa i zdrava, hvala Bogu. Meni je dobro u životu, imam dosta stvari koje mi se dešavaju u životu. Sigurno će snositi sankcije - rekao je Bane.

- Da li je on osetio pokajanje, izvinio ti se ili poslao poruku - pitala je Dalila.

- Ne, on je za shodno dao sebi za pravo da juri medije i da se dokazuje i pokazuje. Svi smo protiv tog nasilja, na sve varijante je išao da me uništi, ugasi i da me kako želi predstavi i oskrnavi, mene i moju porodicu - rekao je Bane.

Autor: N. Ž.