'ŽENE SU IZGUBILE POŠTOVANJE PREMA SUPRUGU' Sloboda Mićalović iznela stav o braku, na društvenim mrežama krenula LAVINA

Glumica Sloboda Mićalović je izazvala lavinu komentara kada je izjavila da je jedan od glavnih problema današnjih brakova to što su žene izgubile poštovanje prema mužu.

Snimak koji je nastao pre nekoliko godina, kada je Sloboda u jednoj emisiji "Balkanskom ulicom" pričala o junakinji Simki Katić koju je tumačila u ekranizaciji "Korena", počeo je da kruži gorepomenutom društvenom mrežom. Govoreći o položaju žena u braku "tada i sada" iznela je stav da "ne poštujemo muževe" i time izazvala veliku pažnju korisnika ove društvene mreže.

Mislim da smo se promenile, ali na gore. Mi smo se emancipovale i tražile da budemo nezavisne, ali mislim da smo time sebi napravile veliki problem. Ja imam 37 godina i nisam sigurna da bih mogla da živim kao što je Simka živela. Prija mi da budem svoja, da imam svoje parče hleba, da se ja nešto pitam, sve što je tada bilo nemoguće i nedopustivo. Ali, tešku stvar smo sebi zadale - da budemo i majke i domaćice, i uspešne žene i supruge, i lepe i negovane - rekla je Sloboda i dodala:

- Mi smo danas izgubile taj odnos, odnosno poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brze na jeziku, a to nas onda košta. One su bile mudrije. Čini mi se da je ženama po prirodi dato da budu mudre, a muškarcima je data snaga. Mislim da to malo koristimo, više bismo mi da se bijemo sa njima rečima, da budemo mi jake, a ne treba, prosto ne treba.

Autor: pink.rs