PEVAČI KUPUJU NEKRETNINE OD POLA MILIONA EVRA! Oglasio se agent za nekretnine, kažu da sve pare daju ODMAH U KEŠU: Ne uzimaju KREDITE, a...

Da mi je blizu poslu i porodici, a opet dovoljno daleko od svega, želje su pevača iz Srbije i Bosne i Hercegovine agentima za nekretnine kad se bacaju u potragu za kućom na Jadranu dostojnom zvezde.

Na sve se mora paziti. Poželjno je da je kuća ili apartman budu prvi red do mora, te da su zvezde zaštićene od znatiželjnih pogleda. Ukoliko je njihova lokacija severni Jadran, što se tiče posla, u Istri mogu dogovoriti koncert na jednoj od najljepših bina u Hrvatskoj - Pulska arena. Ovog leto tamo je u avgustu nastupio Zdravko Čolić.

To mu je bio peti nastup, a da mu se svidela Pula, govori nam to da je mesec dana kasnije kupio luksuzan stan u Marini Verudi, gde se trenutno grade luksuzne zgrade smeštene između marine i Pješčane Uvale.

Projekt uključuje pet novih zgrada koje se grade iznad marine pa tako imaju i pogled prema moru. Kako prenosi Istarski.hr, reč je o jednom od najvećih i najskupljih projekata gradnje stanova u Puli u poslednje vreme. Cene stanova kreću se oko 5.500 evra po kvadratu, što znači da bi oni veći mogli vrediti i više od 500.000 evra. Pola miliona nije sitnica. Na koji način zvezde plaćaju i biraju nekretnine na odmoru objasnio je agent Boro Vujović.

- Zvezde vam plaćaju u gotovini odjednom, ne uzimaju kredite - govori Vujović.

Na pitanje zašto zvezde ne kupuju kuće u većim gradovima na obali, odgovara:

- To je njihov izbor, žele intimu koju im možda ne nude Rijeka, Dubrovnik, Split... Istra im je zanimljiva kroz celu godinu, jer tu su Italija i Slovenija.

Kod Čolića su radovi još uviek u početnoj fazi. U zgradama bi trebalo biti 150 stanova.

Halid Bešlić

Halid Bešlić je godinama letovao u Neumu, ali otkad se otvorio Pelješki most, draže mu je hrvatsko poluostrvo. Tako je kupio zemljište u opšini Drače na Pelješcu. U vlasničkom listu navodi se da je ugovor o kupoprodaji nekretnine overen još 16. avgusta 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje primljeni su 23. januara ove godine.

- Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove ćerke, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Verujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspeti do leta. Videćemo. Odlučio sam se za to mesto zbog mira, lepote i blizine Sarajevu - rekao je Halid nedavno.

Bešlić je, naime, prošlog leta proveo celi avgust u Dračama, nakon što su mu u Sarajevu ugrađena dva stenta.

Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah video da sam imao veliko začepljenje srčane arterije, odmah na sto, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili, oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smeju - ispričao je prošle godine za "Magazin IN".

Legendarni pevač je nakon rutinskog zahvata, kako je sam nazvao zdravstveni problem, unajmio kuću u pelješkim Dračama, u kojoj su mu društvo pravili supruga Sejda i sin Dino.

Pelješac je drag i Sarajliji Draženu Žeriću Žeri, pevaču Crvene jabuke. Njemu je boravak na poluostrvu doneo ljubav života, 24 godine mlađu Barbaru.

Ona je bila konobarica u prizemlju zgrade u kojoj je iznajmio apartman. Tamo su živeli jedno vrijeme, a kako je Žere tad govorio, na Pelješcu se naprosto preporodio.

