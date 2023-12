'ŽELJA MI JE DA DOBIJEM UNUKU' Lepa Brena nikad otvorenije progovorila o privatnom životu, pa otkrila da u poslednje vreme MNOGO PLAČE!

Folk divi Lepoj Breni ova godina je bila puna izazova, a uglavnom su svi bili vezani za posao. Kao i svako, tako i ona ima želje za narednu godinu.

Brena je istakla da, koliko god delovalo suprotno, jen način života nije ni malo lak.

Možda na prvi pogleda izgledam jednostavno, ali za sebe mislim da sam komplikovana zato što sam pre svega veoma disciplinovana. Kod mene postoji ona stara: “Red, rad i disciplina”. Mi profesionalni pevači živimo kao sportisti. Moramo da spavamo na vreme, da budemo u fit formi ne smemo da se prejedemo da bi oblačili kostime koje nam donesu stilisti, ne smemo da budemo poročni... - rekla je za “Blic” Lepa Brena, pa dodala:

- Ja volim da popijem čašu vina samo kada se družim sa prijateljima koji imaju dobru energiju. Svake godine imam ideje šta treba da radimo, ono što je na dnevnom redu.

Osim poslovnih želja, Brena je otkrila i koja je ta kada je reč o privatnom životu.

Volela bih da imamo više unučića. Najveća sreća svih nas je kada se igramo sa našim unucima. Osim muških volela bi da dobijemo jednu devojčicu- iskrena je ona.

Prema njenim rečima 2023. joj je bila baš radna.

- Veoma izazovna i kreativna, a isto tako psihofizički naporna - istakla je ona, koja se posvetila posvetila i privatnom biznisu.

No, kada ima vremena ona voli da obiđe sa prijateljicama pojedine gradove, kako bi se opustila. Tako je posle koncerta u Amsterdamu, ostala nekoliko dana kako bi uživala u čarima ovog grada.

Amsterdam je veoma interesantan grad i oduvek sam želela da odem tamo u proleće, kada nema puno turista da prošetam, da uživam u čaši vina, da se vozim po njihovim kanalima. Moj sin Viktor je poveo svoje društvo. Oni su se bolje proveli. Ja sam sa prijateljicama bila dva, tri dana- rekla je ona, pa otkrila da bi ponovo posetila ovaj grad sa sestrom:

- Kada mi dođe sestra iz Kanade otići ću sa njom i četiri, pet prijateljica. Amsterdam je poseban grad gde možete da uživate u prirodi, vinu, prosto u pejzažima. Imate šta da vidite i posetite. A taj koncert u Amsterdamu je bio jedan od posebno emotivnih koncerata, jer je to najlepša sala u kojoj smo pevali. Potrudila sam se da stilista napravi jedan lep kostim za tu priliku. Publika je bila toliko fascinantna- naglasila je Brena.

Brena kaže da priprema i nove pesme u 2024.

Jednu ili dve pesme... Imam 22 albuma, ne mogu da sve otpevam, tako da o albumu ne razmišljam. Neka pesma koja bi podigla moju energiju i energiju publike - iskrena je ona.

Ona se dotakla i toga da je u poslednje vreme veoma emotivna na koncertima.

- Počela sam da u poslednje vreme puno plačem. Valjda su me savladale emocije zato što sada imam mnogo više vremena da doživim sve to što radim i kako radim. Bez obzira na to što plačem uvek mi bude lepo i fantastično na koncertima - istakla je ona.

