'ZBOG MARINE SAM PEVALA NA BUGARSKOM' Pevačica otkrila sve: Za spot i reklamu nove pesme treba do 20.000 EVRA!

Pevačica Gabrijela Pejčev gostovala je u jednoj emisiji, gde je s voditeljem komentarisala svoju novu pesmu, a potom odgovorila na pitanje šta danas bolje prolazi, kaveri ili nove pesme.

- Kaveri definitivno. Stvarno teška srca, jer tebi za jedan projekat nove pesme, spota, reklame i para i truda i svega naravno, treba ti od 15.000 do 20.000 evra. Ti se potrudiš, i onda to ne prođe i ne znaš više ni šta je moderno, ni šta nije. Izađeš na teren, onda se vraćaju neke pesme od pre 30 godina, onda se autori ljute što mi to obrađujemo. Zapravo ne autori nego, izvođači jer vi dobijate pravo od autora. Ja sam čula da se neko od izvođača bunio. Čak mislim da se više bune autori - rekla je Pejčev i dodala:

- Ovu sad pesmu što slušamo inače izvodi Jana. Međutim morala sam da dobijem dozvolu od Marine koja je pisala tekst na srpskom. Zato što je izvorna pesma od naših izvođača. Morala sam da dobijem prava i onda sam se odlučila da ipak pevam na bugarskom. Ova verzija je dobro prošla, traže na nastupima, vole ljudi kad im pomešam bugarsku strofu sa srpskom.

Autor: pink.rs