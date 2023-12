Branislav Radonjić Brendon ponovo je dospeo u žižu javnosti, nakon što je isplivao video na društvenoj mreži Instagram na kojoj bivši zadrugar nudi intimno druženje.

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'', Branislav Radonjić Brendon, otvorio je profil na sajtu za odrasle na kojem se predstavlja kao trans žena Milica. On je napomenuo da ima 30 godina i da je otvoren za intimna druženja.

Nakon što je isplivala informacija da bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Branislav Radonjić Brendon na jednom sajtu za odrasle nudi seksualne usluge prerušen u izvesnu "Milicu", oglasio se i njegov otac Radica Radonjić:

- Nisam video i ne zanima me. Brendon ima svoj život i ja se ne mešam u to što on radi. Mi smo u normalnim odnosima, redovno se čujemo i viđamo, ali nisam upućen u njegove sklonosti i navike - kaže Radica Radonjić, Brendonov otac

Podsetimo, Brendon je neretko bio predmet raznih spekulacija zbog svoje drastične promene izgleda, zahvaljujući estetskim zahvatima.

Autor: Pink.rs