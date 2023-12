Malo ko zna ko je otac Tee Tairović, a ona je sada progovorila o njegovom radu i njihovoj saradnji!

Tea Tairović u poslednje vreme jedna je od najangažovanijih mladih pevačica, a kako sama kaže, od nastupa i poslovnih obaveza nema slobodnog vremena. Mlada pevačica koja dolazi iz Novog Sada ima zanimljivu životnu priču, a umetničku crtu nasledila je od svog oca. Zoran Tairović je akademski slikar, doktor nauka i bavio se komponovanjem i režijom.

Tea je sada gostujući u emisiji ''Amidži šou'' govorila o saradnji sa ocem i pesmama koje je on napisao, a trebalo je da ih snimi pokojni Ljubiša Stojanović Luis, a koje će ona uvrstiti na neki od svojih budućih albuma.

Pevačica je najpre otkrila da li ju je otac nagovorio na koncerte u Skoplju.

- Nije, Skoplje je bila moja želja, ali i njegova velika želja... Moj otac je pre mogo godina napisao mnogo pesama. Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno, neke su završile kod mene, kad će to izaći, ne znam. Oboje smo teški u procesu rada, kao da smo tata i ćerka. Neke pesme koje je trebalo da snimi Luis, snimiću ja, to je tačno. Jedan od mojih omiljenih izvođača... To će izaći van svega ovoga što ja radim i imam određenu odgovornost, tako da njeću da brzam, nego da sve legne kako treba - otkrila je Tea u emsiji ''Amidži šou''.

Autor: Pink.rs