'SVE ŠTO MI SE DEŠAVA ME JE UDARILO NA ANKSIOZNOST!' Barbara Bobak priznala sa kakvim se problemima suočava zbog vrtoglave popularnosti, a evo i zbog čega joj fanovi donose BELI LUK kad nastupa!

Otvorila dušu, a jedna stvar nasmejala je sve u studiju!

U najnovijem izdanju emisije Amidži šou, Ognjen Amidžić je ugostio u studiju Teu Tairović, Barbaru Bobak, Marija Mikić, Natašu Kovačevević Njezvanovu i Radeta Ćosića. Barbara je tom prilikom priznala da ju je od velike popularnosti u poslednje vreme i brojnih nastupa uhvatila anksioznost, kao i da je postala asocijalna.

- Malo me sve udarilo na anksioznost. Malo sam postala asocijalna, stano sam u kući kad ne radim. Volim da budem u kući i da se ne krećem mnogo među ljude kad sam slobodna... Volim da zabavljam ljude - kaže pevačica, a onda je otkrila zbog čega joj fanovi donose beli luk na nastupe.

- Istina je da na moje nastupe donose beli luk i limun. Na TikToku se pojavio snimak gde sam ja pričala da volim beli luk da jedem i onda su krenuli da mi donose, limun zato što pijem limunadu i kiselu s limunom - priznaje Barbara, a onda je Marija Mikić svojom anegdotom nasmejala sve u studiju.

- Kad smo radili skrivenu kameru, Barbara nije mogla da diše od obožavaoca. Prišao mi je lik pre neki dan u jednom tržnom centru i pita me da se slikamo. Pita me da li sam ja Nataša Bekvalac, rekla sam da nisam i on se okrenuo i otišao - nasmejala je Marija Mikić sve u studiju.

Autor: Pink.rs