BILA JE UZ NJEGA DO POSLEDNJEG TRENUTKA! Svi su pričali o ''BELOJ ŽENI'' koja je živela sa Džejom, a o njihovom odnosu se NIŠTA NIJE ZNALO, a na njegovu godišnjicu su OSVANILE NJENE SLIKE!

Danas se navršava tri godine od smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog. On je preminuo 6. decembra 2020. godine, u svojoj 57. godini.

Na treću godišnjicu njegove smrti, na njegovoj zvaničnoj Instagram stranici objavljeno je nekoliko nikada javno viđenih fotografija pevača sa Andrijanom Tomanić, ženom koja je uz njega bila godinama, sve do samog kraja. Oni su dugo bili i u emotivnoj vezi.

- Tri godine bez tebe… Nedostaješ - piše na zvaničnoj stranici.

Andrijana i Džej se nikada nisu venčali, ali su dugo godina živeli zajedno u stanu na Dorćolu. Andrijana je Džeju bila podrška i pomoć, nije marila za sebe, ceo svoj život je podredila njemu.

Njegov prijatelj Zoran Jagodić Rule otkrio je kolika je Andrijana bila podrška Džeju sve do njegovog poslednjeg dana.

- Svi znaju za Andrijanu. Ta žena je čudo. Ona je njemu bila i leva i desna ruka. Ja ga poznajem 25 godina, a oni su poslednjih 20 živeli zajedno. Ona je, kako je to voleo da kaže, njegova bela žena. Želeo je da napiše knjigu koja bi se zvala baš tako, "Bela žena". Svi su znali - kad ne mogu da dobiju Džeja, zovi Andrijanu ili Ruleta - istakao je Jagodić, koji je svirao sa Džejem.

- Ona je sjajna, ona je neko ko mnogo voli Džeja. O svom odnosu nikad nisu pričali, ali to se znalo. Doduše, niko ih nije ni pitao o tome - ispričao je Rale svojevremeno za Kurir.

Andrijanino ime nalazilo se i među ožalošćenima, na Džejevoj smrtovnici.

Nakon smrti Ramadanovskog, Andrijana je govorila o njemu.

- Džej je umro kao boem, poljuljano zdravstveno stanje ga nije sprečavalo da se lati odmora, da miruje. Posle svakog pregleda doktori su mu pričali da sredi i reguliše ishranu, da se odmara, čuva, međutim, svi mi koji smo s njim provodili najviše vremena znali smo da od toga nema ništa. Jeo je nezdravu hranu, nikako nismo mogli da utičemo na to da počne da drži dijetu. Pričali smo mu svi, a posebno ćerke da će to da mu pomogne da bude bolje. Ipak je on bio u godinama, a ceo život živi kafanski. Zdravlje trpi zbog takvog načina života i tu nema druge. Retko je umeo da jede zdravu hranu, naručivao je pice, sendviče i roštilj - nismo, jednostavno, mogli da mu branimo. Alkohol nikako nije bataljivao, voleo je da popije, a posle svakog pregleda pitao je lekare da li sme da pije i koliko. Ponekad kaže da ide na kafu i kaže: "Neću da okusim piće", a mi posle nekoliko sati prođemo Dorćolom i vidimo ga ispred kafića ili kafane kako pije s ljudima iz kraja - ispričala je Andrijana.

Kako je istakla, nije imala srca da pevaču ukine ovaj porok jer je znala koliko voli druženja u kafanama.

- Znala sam da me laže, ali nisam mogla da mu zabranim da pije, nisam imala srca. Mnogo mi je i sada posle toliko vremena teško da se pomirim sa činjenicom da je otišao. Sve mi je sveže još od prvog dana, zato novinarima, kad me zovu, kažem da najradije ne bih ni o čemu pričala - kazala je Tomanićeva.

Tvrdila je da se pevač pred kraj života nije žalio ni na kakve tegobe, već je bio živahan i raspoložen.

- Ništa nije ukazivalo na to da će Džej tako iznenada samo da zaspi. Mnogo toga je planirao, nije usporavao, nije hteo da stari. Drago mi je što je bar živeo kako je hteo. Poštovao je pravila, ali samo ona koja je smatrao da je potrebno. Zato su ga svi voleli. Bio je dobar čovek i, kao takav, večno je upamćen - zaključila je Tomanićeva za Republiku.

Autor: Pink.rs