TI SI MOJE SUNCE, MOJA SNAGA: Ćerka Jelene Čvorović se oprostila od majke POTRESNIM REČIMA!

Ćerka Jelene Čvorović se potresnim pismom oprostila od majke: "Jedini strah u životu mi je bio da ikada primim vest da si otišla, volim te mama"

Glumica Jelena Čvorović Paunović umrla je u 75. godini, saznaje "Blic".

Njena ćerka Mina Paunović se potresnom porukom oprostila od nje.

- Draga mama, jedini strah u životu mi je bio da ikada primim vest da si otišla. Od sinoć me je strah koju sliku da okačim, pošto ti je to oduvek bitno - kako si ispala na Fejsbuku i da se slikaš i da budeš lepa. A najlepša si. Privilegija je što sam tvoja, a ti moja. Sada i zauvek. Najlepši deo sebe si podarila meni, i ako je nešto dobro kod mene danas to je zbog tebe, mama. Ti si moje sunce. Ti si moja snaga. Sve si na svetu. Mama, volim te - rekla je Mina.

Podsetimo, Jelenu su mnogi zavoleli kao Žaklinu u seriji "Srećni ljudi", i kao Kasandru u "Porodičnom blagu".

Jelena Čvorović Paunović ostala je televizijskoj publici upamćena po vrlo specifičnom glasu.

Autor: pink.rs