SVI ĆE JE PAMTITI KAO ĐOŠINU ŽENU! Evo kako je Jelena Čovorović pričala o svom partneru iz KULTNE SERIJE! NJENE REČI LED KRV U VENAMA!

Glumica Jelena Čvorović preminula je danas u KBC Dragiša Mišović u 75. godini.

Jelena je ostala upamćena po ulozi u seriji "Porodično blago" gde je igrala suprugu Bogoljubu Mitiću Đoši.

Ona je, kako je svojevremeno objasnila, "ispratila njegove prve velike trenutke u karijeri". Njegova smrt ju je veoma potresla jer ga je vrlo poštovala, a u razgovoru za "Blic" Jelena je tada ispričala da je Đošu videla samo deset dana pred smrt.

- Glumili smo zajedno u toj čuvenoj kultnoj seriji. Mnogo mi je žao što je preminuo, jer je bio mlad čovek. Videli smo se pre desetak dana i bio je veoma veseo. Ali ono što sam primetila jeste da je bio mnogo ugojen i rekla sam mu: "Pobogu, Bogi šta radiš to sa sobom, smršaj malo", a on mi na to kaže: "Kad čuješ eksploziju, to sam ja eksplodirao i riknuo". On se nije čuvao, uživao je u životu što mi je drago. Pamtim ga potpuno specifičnom šarmu, iako nije bio školovan glumac, imao je izvanredan talenat - rekla je glumica na početku razgovora tada.

- Kada sam ga prvi put videla na čitajućoj probi na Košutnjaku, sve kolege i ja rekli smo da će steći veliku popularnost i uspeh. Na snimanju smo provodili mnogo vremena zajedno, imali smo te neke naše komične scene. Smejali smo se i bili smo veoma radosni. Ta prva bračna noć je bila posebno specifična, bila je nezaboravna. Kikotanje, smejanje, jedva smo je snimili, nije se znalo ko je blesaviji od nas - kaže Jelena i nastavlja:

- Nije se žalio da ima nekih zdravstvenih problema, uvek se smejao, a ja mu kažem: "Šta radiš sa sobom?" Bio je toliko ugojen, sa ogromnim stomakom. Rekao mi je da uživa i da mu je jako lepo. Ostaće zapamćen kao veoma specifičan i poseban umetnik, a u "Porodičnom blagu" je dobio fantastičnu šansu koju je odlično iskoristio - zaključuje na kraju glumica.

