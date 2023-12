REČI MIRE BANJAC JE PAMTILA DO KRAJA ŽIVOTA! Jelena Čvorović u svom poslednjem intervjuu otkrila šta joj je koleginica rekla! ZA JEDNIM JE UVEK ŽALILA!

Glumica Jelena Čvorović Paunović, preminula je danas u Beogradu u 75. godini života.

Jelenu će publika pamtiti po čuvenim ulogama u "Porodičnom blagu" i "Srećnim ljudima", gde je igrala Kasandru, odnosno Žaklinu, a u poslednjem intervjuu pre tri godine za "Blic", prisetila se upravo tog perioda svog života.

- Osoba sam koja voli budućnost, volim naravno svoje uloge, gospodin Pavić je učinio mnogo za mene. Ćerki su u školi rekli da joj ne veruju da sam ja glumica. Igrala sam u Beogradskom dramskom pozorištu. Snimila sam onda seriju i svi su joj poverovali. Imam u tom smislu veliku zahvalnost prema gospodinu Paviću koji je napisao taj divan lik za mene, koji me je prepoznao. Najluđi lik je u "Srećnim ljudima", deluje autentično do te mere... Zbog uloge u "Porodičnom blagu" mi je gospođa Banjac rekla: "Dušo, niko ne veruje da si glumica, svi misle da smo te negde navatali". To jeste kompliment za mene - rekla je Jelena tada za "Blic", a na pitanje da li i sama sebi izmami osmeh na lice kada pogleda jednu od epizoda tih serija, odgovara potvrdno.

- Apsolutno. To je do te mere dobro zapisano da se samo glumi, igra, i samo mi je žao što nisam bila lepša tamo. Samo volim da sam lepa - zaključila je glumica kroz smeh.

Jelenu je pre nekoliko godina zadesila porodična tragedija kada joj je suprug, sa kojim ima ćerku Minu preminuo, te od tada nosi veliku tugu u svom srcu.

Igrala je u mnogim predstavama poput "Kokošijeg slepila", "Samoubice" i "Balkona", a posle dve popularne serije, gledali smo je još u "Stižu dolari", "Bela lađa", "Jelena" i drugim projektima...

U javnosti se nije mnogo pojavljivala, a na Instagramu je bila aktivna do prošle godine. Ni na toj društvenoj mreži nije delila puno fotografija iz privatnog života, ali smo ponekada mogli da vidimo njenu ćerku za koju je veoma vezana.

