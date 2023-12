Evo šta je sve u poslednjem intervjuu rekla pokojna glumica Jelena Čvorović: Otkrila i šta joj je rekla Mira Banjac!

Igrala je u mnogim predstavama poput "Kokošijeg slepila", "Samoubice" i "Balkona"...

Glumica Jelena Čvorović Paunović preminula je u 75. godini. Jelenu će publika pamtiti po čuvenim ulogama u "Porodičnom blagu" i "Srećnim ljudima", gde je igrala Kasandru, odnosno Žaklinu, a u poslednjem intervjuu pre tri godine, prisetila se upravo tog perioda svog života.

- Osoba sam koja voli budućnost, volim naravno svoje uloge, gospodin Pavić je učinio mnogo za mene. Ćerki su u školi rekli da joj ne veruju da sam ja glumica. Igrala sam u Beogradskom dramskom pozorištu. Snimila sam onda seriju i svi su joj poverovali. Imam u tom smislu veliku zahvalnost prema gospodinu Paviću koji je napisao taj divan lik za mene, koji me je prepoznao. Najluđi lik je u "Srećnim ljudima", deluje autentično do te mere... Zbog uloge u "Porodičnom blagu" mi je gospođa Banjac rekla: "Dušo, niko ne veruje da si glumica, svi misle da smo te negde navatali". To jeste kompliment za mene - rekla je Jelena tada za, a na pitanje da li i sama sebi izmami osmeh na lice kada pogleda jednu od epizoda tih serija, odgovara potvrdno.

- Apsolutno. To je do te mere dobro zapisano da se samo glumi, igra, i samo mi je žao što nisam bila lepša tamo. Samo volim da sam lepa - zaključila je glumica kroz smeh.

