'ČUDNO ME JE GLEDALA, SVIMA TAKO TEPAM!' Nada Topčagić bez dlake na jeziku o Tei Tairović!

U čudu!

Folkerka Nada Topčagić bila je na jednom događaju sa Teom Tairović, pa je otkrila da je nije zvala imenom, te da ju je zbog toga mlađa koleginica "čudno gledala".

- Svim devojkama tepam Milice moja, Ljubice, možda je i Tea mislila da joj ne znam ime. Volim je, svugde je lajkujem. Valjda nije prepotentna - rekla je Nada.

- Uvek pomislim kako je lep posao napravila, da bi i moja unuka tako mogla. Malo me je čudno pogledala kada sam sela pored nje. Neka pričaju ljudi šta hoće, želudac me je boleo, nisam se dobro osećala juče i došla sam pomalo izgubljena i zbunjena. Popila sam orahovaču i jeger za stomak jer su mi rekli da to pomaže - dodala nam je Nada.

Nada Topčagić, inače, već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Zlatkom Đorđevićem, a često u javnost iznosi detalje iz privatnog života. Jednom prilikom je javno ispričala kako je jednom gurnula dadilju svog sina niz stepenice.

- Pred doček Nove godine morala sam da nađem devojku da mi čuva sina. Jednu pomoćnicu sam gurnula niz stepenice. Sećam se kao da je danas. Ja se spremam da pevam Novu godinu u Užicu, četiri popodne, ona dolazi i kaže mi da neće da mi čuva dete jer ide na doček - rekla je ona tad i dodala:

- Kažem ja njoj: "Koju Novu godinu?!". Ona je počela da beži iz stana sa punom torbom. Pokrala mi stvari, našla sam moje stvari kod nje u torbi. Gurnula sam je tada niz stepenice, letela je kao bubanj. Posle sam nosila dete sa sobom u Užice da pevam.

Autor: Pink.rs