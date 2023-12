RADA STUDENTKINJA! VRAĆA SE NA FAKULTET! Pevačica donela odluku: Zašto sam učila i tupila mozak! Začudićete se koji joj je bio PROSEK!

Poznata pevačica Rada Manojlović vraća se na fakultet, koji je napustila pre 16 godina kada je započela muzičku karijeru kroz takmičenje "Zvezde Granda".

Naime, kako kaže, danas veoma popularna pevačica, ona je 2007. godine bila student ekonomije na državnom univerzitetu u Kragujevcu, a stopirala je učenje, koje joj je baš dobro išlo, zbog pevačke karijere.

- U to vreme sam učila redovno od ponedeljka do petka, na trećoj godini sam bila, meni je prosek bio devet, 8,89. Tada sam upala u "Zvezde Granda", da sam to ostala da završim, sigurno bih završila sa tako dobrim prosekom - prisetila se Rada i dodala:

- Ostala sam u super odnosima sa dekanom Peđom Veselinovićem i sa svim profesorima drugim, oni mene svi obožavaju, evo i dan danas, koliko je prošlo, od 2007. ja nisam tamo, ima 16 godina, i Bog zabravio da sam kročila tamo, oni mene i dan danas zovu, sve proslave fakulteta, pa godišnjica fakulteta, diplomiranja drugih studenata, ja sam obavezno tamo sa svima njima. Skoro svake godine, i mnogo mi znači da sam ostala u kontaktu sa takvim ljudima, to je ipak jedan drugi svet, jedan kulturan svet od kog možeš mnogo da naučiš. Oni me svi cene i vole, ja im uvek napravim atmosferu i svi me pritiskaju da završim fakultet.

Manojlovićka tvrdi da će ona kad-tad i da privede kraju svoje studije.

- Ne mogu ja sad da uzmem knjigu i da je naučim jedno 20, 30 posto, pa da molim Boga da izvučem odatle ta tri pitanja. Ja moram da naučim celu knjigu za desetku jer sam bolesna, razumeš (smeh). Ne mora desetka, ali moram da znam celu knjigu. Meni taj profesor Peđa, dekan, predlaže da ja to nešto stepenujem, ali uopšte mi se ne sviđa ta ideja, pošto sam ja sujetna jedna devica, to onda ne bi bilo zvanje diplomirani ekonomista, nego bi bilo viša neka ne znam šta, poslovna, pa što sam onda učila i tupila mozak... Bila bi viša škola. Ne bi bila visoka, pa čekaj... Ako ja imam kapacitet i ako sam kadra da bude visoka, neka, završiću ga sa 70 godina, ako budem živa i zdrava. Ljudi su završavali fakultet i u kasnijim godinama, tako da ne moram da brzam. Kad budem nekad sebi dala oduška od ovog posla, uhvatim se lepo knjige, zagrejem stolicu i završim visoku školu onako kako treba - zaključila je pevačica.

