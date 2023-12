'TO MI JE DIRALO SUJETU' Lepa Brena priznala šta ju je nerviralo, a onda se sve okrenulo u njenu korist: Počela sam da pobeđujem!

Pevačica posle dvadeset i dva albuma, ne žudi za novim, ali bi volela da publiku obraduje jednom novom pesmom.

Muzička zvezda Lepa Brena ovu godinu završava onako kako je i započela, i to radno, ali uvek nađe vremena za odmor jer kaže da je balans u životu bitan.

- Običaj je da mi dame krijemo godine, ali tu sam stvar odavno prevazišla i što se mene tiče osećam da je to broj samo. Veliki sam radoholik, imam mnogo energije i smatram da što više radim na sebi, bolje se osećam. Kada je bila korona, živela sam sasvim normalan život za kojim sam čeznula svih ovih godina u kojima sam toliko radila. Uvek sam pričala da je sve divno i fantastično, ali da sam željna da sedim kući, da skuvam i ta cela priča. Međutim, posle petnaest dana mi je bilo dosadno od tog običnog života jer sam kuću prekrečila, napravila nova kupatila, sve renovirala, popravila i sredila. Nedostajalo mi je da krenem u novu akciju, i akcija treba da traje stalno, samo što čovek treba da bude mudar i pametan i napravi dobar balans između toga koliko radite i koliko se odmarate - započela je Brena, a onda se dotakla i zimske idile kojoj se raduje, ali ne zbog sebe.

- Ovaj period, to je uvek nešto što mora da ima drugačiju konotaciju, svi se pripremaju za radost i veselje. Radujemo se snegu, ali se snegu više radujem zbog unuka i dece, nego što se radujem zbog sebe jer ne mogu da stignem ni na skijanje jer radimo. Radujem se što ću drugima kupiti poklone jer ću obradovati sve kojima mi donosimo poklone i radujem se tome što ćemo repertoar pakovati tako da bude živ i veseo. Imam dvadeset i dva albuma, a dosta ćemo pevati napolju, a on mora da podstakne pozitivnu energiju.

Brena je pre samo par dana bila gošća na koncertu snajke Aleksandre Prijović u Zagrebu, a njih dve su binu podelile sa pevačicom Jelenom Rozgom, i otpevale Brenin hit: “Hajde da se volimo“.

- Kosmopolita sam, mi smo ljudi otvorenog srca, ne pravimo pesmu koja ima granice. Aleksandrin uspeh je nešto što smo očekivali, i na čemu je njen tim, na čelu sa njenim suprugom Filipom, radio sedam do osam godina, da bi ovo danas izgledalo ovako i to što ona doživljava kao mladi pevač je velika sreća. Ona je htela sa svim gostima da pokaže da je osoba koja širi ljubav, dobru i pozitivnu energiju i mislim da je ta poruka dobro poslata, jer mi za drugu poruku ne znamo, mi smo pevači. Mi volimo ljude bez obzira ko su, šta su i odakle su. Mi širimo radost, ljubav, i zajedništvo, to je jako dobra poruka, koja je poslata iz Zagreba, Sarajeva i Beograda - istakla je Brena, a onda se dotakla i njenih zakazanih arena u Zagrebu za decembar naredne godine.

- Arena je rasprodata za dvadeset četiri sata, jako sam srećna i bila sam prijatno iznenađena. Rekla sam neka pripreme otvaranje nove arene, ali sam istakla da mi ne prave koncerte jedan za drugim, jer je to naporno. Kada sam radila u Domu sindikata, radila sam trideset i jedan dan, ali imala dvadeset i sedam godina. Zatim sledeće godine Sava centar, svako veče sedamnaest dana. Navikla sam da radim, maratonac sam koji četrdeset i dve godine mora da održava kondiciju, imam jedan zahtevan sportski život. Od januara kreću pripreme za Zagreb jer želim svojoj publici da vratim duplo.

- Ove godine sam dala zadatak da mi naprave jednu pesmu, ali da bude dobra pesma, da se dopadne meni koja sam iskusna da prepoznam dobru pesmu i melodiju. Danas svi prave pesme ali nema opšte narodnog hita koji je pravio Zdravko Čolić, Lepa Brena...Volela bih da to bude pesma koja nema pasoš - iskrena je bila Brena.

Brena kaže da voli da igra karte kada ima vremena sa Bobom i prijateljima.

- Boba je sportista, koji je naučio sve što radi u životu da ne gubi. Imamo još jedan bračni par gde smo nas dve dame, vage, pa smo tolerantne, navikle smo da dajemo prednost muškarcima jer uvek pametniji popušta. Kako smo igrali, tako je glorifikacija ličnosti muškaraca toliko rasla da su oni bili šampioni i meni je to počelo da dira sujetu. Onda sam se skoncetrisala, naučila da igram remi i počela da pobeđujem. Onda su krenule spontane uvrede, i krenula sam sa finim i spontanim uvredicama. Ima jedna izreka što vole muškarci da kažu “ne diraj lava, dok spava“, a ja sam smislila novu foru “ne diraj lavicu, dok ne digne glavicu“. Uvek se šalimo. Ove godine nisam igrala uopšte, moraću da ponovim da ne zaboravim, nadam se da ću u januaru biti u toplijim krajevima.

Autor: Pink.rs