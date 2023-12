NEĆU IZAĆI DA PEVAM: CECA ZAMALO DA NE ODRŽI KONCERT NA MARAKANI! Otkriveno šta se dešavalo u vili na Dedinju tog dana!

Dok se o koncertu Cece Ražnatović na „Marakani" i dalje često priča, Lidija Ocokoljić otkrila je jednom prilikom kako je pevačica na taj dan bila spremna da sve otkaže.

Cecina rođena sestra objasnila je kako se ona bojala da će joj samo jedan čovek biti u publici, te da nije imala želju da samo zbog njega izađe na binu.

- Na dan koncerta svi smo bili kod kuće i spremali se za spektakl. Ceca je otišla do terase i „bacila" pogled na „Marakanu". Ubrzo je dotrčala sva zbunjena i vikala: „Ljudi, nema naroda! Ko je onda kupio sve te karte ako je koncert rasprodat?!" Pitala sam je: „Kako to misliš?" Odgovorila mi je da nešto nije u redu, jer sa terase nije videla nijednog čoveka kako ulazi na stadion - govorila je Lidija i dodala kako je Ceca odmah pozvala Raku Marića, čuvenog producenta, koji je organizovao to njeno druženje s publikom.

- U panici je rekla Raki: „Ako je jedan čovek kupio sve karte, neću izaći da pevam! Neću tako da nastupam!" Raka je odmah počeo da zove sve agencije koje su prodavale karte i proveri da li ih je sve kupio jedan čovek. Saznao je da se to nije desilo. Kad je rekao Ceci da ne brine i da je sve u redu, jedva je čekala da izađe na binu. Nešto kasnije smo ugledali masu ljudi, a zatim i osetili tu atmosferu. To ćemo da pamtimo ceo život! - tvrdi ona, koja i dalje važi za veliku podršku, ali i kritičara Ražnatovićke.

S druge strane, roditelji Mira i Slobodan Veličković, nikada nemaju nikakve primedbe.

- Tati nikad ništa ne smeta, njemu je sve fenomenalno i super. Majci isto! Uvek mi posle nastupa čestita i kaže da je to nešto o čemu se mašta i sanja i da sam jedna od retkih koja je predodređena za velike uspehe - istakla je pevačica, čija su se i oba koncerta na Ušću upisala u istoriju.

- Sećam se svih momenata sa oba koncerta. Bili su veoma emotivni. Takve koncerte bi svaki pevač trebalo da doživi u karijeri - rekla je Cecina sestra, dok se pevačica dotakla i njenih kritika koje uvek prihvati kao savet.

- Uvek komentariše moje pevanje i energiju i često smatra da mogu bolje i lepše. Sećam se, posle koncerta na Ušću 2013, na kom sam pevala tri i po sata, prišla mi je i rekla: „Bilo je fenomenalno, ovo treba svako da doživi, ali uopšte mi se nisu dopali tvoja energija i pevanje." Ne slažem se uvek s njom, ali znam da od mene želi da izvuče maksimum - naglašava pevačica, pa dodaje kako ju je upravo sestra ubedila da snimi neke od najvećih hitova.

