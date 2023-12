'Smešno, a istinito!' Anica Lazić objavila razlog ulaska u vezu sa 39 godina starijim Ristovskim!

Anica Lazić često putem svojih društvenih mreža šalje pozitivnu poruku svima koji su različiti, drugačiji po bilo kom osnovu.

Glumica Anica Lazić se susreće sa brojnim osudama zbog emotivne veze sa svojim starijim kolegom Lazarom Ristovskim, ali deluje da to i ne utiče previše na nju.Uvek nasmejana, glumica se često oglašava putem svojih društvenih mreža i šalje pozitivnu poruku svima koji su različiti, drugačiji po bilo kom osnovu.

Za one žene koje vole starije partnere, kao što je u njenom slučaju, ima posebne reči, a to su da je ljubav ta koja pobeđuje i da je sve ostalo manje važno.Anica je šaljivom objavom objasnila je da je ljubav sa trideset godina starijim partnerom zapravo želja mlade osobe da se skrasi, te se ispostavilo da je njihov odnos dublji od samih emocija.

- Ako želite da budete srećni, pronađite ženu staru od 1990. do 1999. i smirite se. Ti ljudi su umorni - pisalo je na fotografiji koju je objavila, a ispod je napisala:

- Smešno i pomalo istinito.

Podsetimo, Verica i Veljko su navikli na poglede ljudi svaki put kada se pojave zajedno, upravo zbog tolike razlike u godinama među njima.Kroz sličnu situaciju sada prolazi glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godine mlađa devojka, glumica Anica Lazić, a na pitanje šta misli o njihovom odnosu, kreatorka je rekla:

- To što ja mislim o njima, to je samo moje mišljenje. Poznajem ih, naravno. Oni su suviše pametni, da bi im bilo ko davao savete. O našem druženju ne bih javno pričala, to je naša intima - istakle je Verica Rakočević, a celu izjavu poslušajte u snimku na dnu teksta.

Autor: Pink.rs