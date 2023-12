Kontroverzni otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki neretko dok mu je ćerka u rijalitiju je brani i neretko ističe koliko je voli i podržava u njenim izborima.

Kako je Tijana Ajfon, inače bivša prijateljica njegove ćerke Maje, žestoko potkačila Maju u izjavi za Pink.rs, ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa Takijem.

Naime, on je odbio da komentariše Tijanu, ističući da ne daje, kako kaže, nebitnima na važnosti.

- Ne mislim ja ništa, ne dajem nebitnima na važnosti - rekao je Taki, te se osvrnuo na Bebicine suze prema Miljani:

- Ma to je meni sve smešna igrica, davno sam ja prešao tu igricu, ja rijaliti pratim pet godina. Sve to je fejk, možda se njemu Teodora svidela, ali od tog posla nema ništa, ona je njemu više puta rekla da nije njen tip - dodao je on.

Takođe, u više navrata se po ćoškovima, a i za stolom, komentarisalo da će njegova ćerka Maja rasturiti brak novih učesnika "Elite", Alekse i Elice Erskih, te smo ga upitali i kako komentariše ove navode.

- Ako Maja pucne prstom, ode i taj brak. Ko Maji može da odoli tamo?! Ona je bomba

Za sam kraj, Taki se osvrnuo na ozvaničenje veze Marka Janjuševića Janjuša, Majinog bivšeg dečka, i Aneli Ahmić.

- Ma to je sprdnja to je sve fejk, do juče su jedno drugom govorili najstrašnije stvari. I Maji je pričao da je voli najviše na svetu. On je poslednji model Božije nakaze - rekao je Marinković za Pink.rs.

Autor: N. Ž.