Snežin komšija odlučio da je raskrinka do srži!

Poznato je da o učesnicima rijaliti programa "Elita", tokom boravka u Beloj kući, isplivavaju mnoge informacije, kako kada je reč o njima, tako i kada je reč o njihovim porodicama. Sneža Jovičić, poznata i kao Sneža Kušadasi, pre nekoliko dana tokom emisije ''Pretres nedelje s Milanom Miloševićem'' ispričala je svoju porodičnu priču koja već danima iza nas ostavlja javnost u šoku. Naime, Sneža je negirala da je oca isterala iz kuće, a govorila je i o narušenim odnosima sa ocem i sestrom, kao i o odnosu sa bakom.

Sad se za Pink.rs oglasio komšija porodice Jovičić iz Velike Krsne i izneo šokantne detalje o Sneži i njenom sada bivšem dečku Darijanu. Kako komšija tvrdi, između ostalog, Sneža je maltretirala i tukla rođenu baku zbog njene penzije, koju joj je uzimala i prodavala očeve stvari iz kuće kad su joj bile potrebne pare.

- Babi su oteli penzijsku karticu, ostavljali je bez hrane i hleba, davali joj 2.000 - 3.000 dinara od cele penzije. Baba nije htela da joj da karticu od penzije i penziju jer ona potroši sve to na izlazak, u suprotnom kad nece da joj da baba penziju ona je prebije, pa je isti taj otac i sestra vode u urgentni i kažu da je baba pala i sama se povredila - kaže Snežin komšija iz sela i dodaje:

- Kada nema novac sve živo prodaje iz kuće, do te mere da je tati uzela televizor koji mu dala na poklon, koji je prodala za 4.000 dinara jer su joj hitno pare bile potrebne. Švalerisala se sa bivšim zetom od te male devojčice, to znaju i ptice na grani i ceo komšiluk i on javno svima priča o tome. Zbog tog bivšeg zeta sa kojim je bila u šemi je prijavila sestru rođenu da bi joj namerno uzeli dete. Problematičnom dečku Draganinim je isto pisala i svašta slala. Nagovorila je majku da istera iz kuće njenu rođenu sestru sa malim detetom samo da bi mogla je*ače da dovodi kad dođe za vikend u Smederevo da bi imala gde da prespava. Pitajte je ko sad babu čuva dok je ona tu, koga je zadužila da čuva babu, baba joj trpi kao ker svakog dana gladna, nema ko ni cašu vode da joj da, a baba ima visok pritisak i šećer i nema ni lekove, a ni šta da jede. Mi iz komšiluka se sažalimo, pa joj donesemo nešto da bi mogla da preživi. A taj isti tata i ta sestra dolaze kradom s vremena na vreme da joj donesu hranu... Par puta smo zvali hitnu jer nije bilo nikog kod babe, danima je sama i u zdravstveno lošem stanju je. Ovo će svako iz sela Velika Krsna potvrditi - poručuje komšija i dodaje:

- Kakav crni restoran oni drže sve vreme stoji natpis da je lokal u pripremi. Kad su uveče otvorili da rade na crno uradili su to zbog inspekcije. To nije njhov lokal. Vlasnik lokala može da potvrdi da li su mu prodavali stvari ili ostali dužni kirije, svašta se priča... Priča se i da su držali piceriju na crno sve vreme bez prijavljivanja firme. Pitajte je gde joj je kabriolet što joj je Dario prodao da bi vratio njegove dugove, jer su hteli uterivači u Dunav da ga bace - završava komšija Sneže Jovičić za Pink.rs.

Autor: Pink.rs