'TO ME ZANIMA KAO LANJSKI SNEG!' Nakon što su Miona i Ša ozvaničili vezu sočnim poljupcima i zagrljajima, za Pink.rs se oglasio reperov otac! Evo šta misli o novoj izabranici svog sina, a bivšoj snaji Vanji imao da poruči JEDNO! OŠTRO!

Otvorio dušu!

Otac repera Nenada Aleksić Ša, Zoran Aleksić, oglasio se za Pink.rs i tom prilikom prokomentarisao to što su njegov sin i Miona Jovanović tokom noći u ''Eliti'' ozvaničili svoju romansu vrelim poljupcima i toplim zagrljajima. Pored toga, reperov otac progovorio je o odnosu sa bivšom snajom Vanjom Ignjatović, kao i njenoj navodnoj vezi sa Mionim bivšim dečkom, MMA borcem Stanislavom Panterom Krofakom.

- S Vanjom sam imao neke prepiske, zamera mi što sam rekao da ga nije podržavala. Neću da ispadne da je moj sin preljubnik. Vanja i on samo na papiru nisu još razvedeni. To je gotova priča. To je razvod kao razvod, nema od njega i Vanje ništa. Ja ne znam šta je bilo u četiri zida među njima. Istina je da mi se žalio da mu je govorila da je propali reper. Između četiri zida ne znam šta je sve bilo... Neši je oduvek najveća želja da postane roditelj. On je Vanjino dete gledao kao svoje, Viktor i Neša su se baš zbližili, to i ona može da potvrdi, stvarno ga je gledao kako svoje dete - rekao je reperov otac za Pink.rs, a kad smo ga pitali za Vanjinu navodnu vezu s Mioninim bivšim dečkom Stanislavom Panterom Krofakom poručio je:

- To me zanima kao lanjski sneg, neka im je sa srećom, ništa nije slučajno. Živimo u takvom vremenu. Ne znam otkad se oni znaju, ni šta se dešava tu, zaista - kaže Zoran Aleksić, a s ove tačke gledište smatra da je njegov sin prenaglio u odluci da oženi Vanju.

- Ne mislim da je bilo interesa s njene strane, oni su se pre godinu dana dopisivali kako sam ja razumeo, sve ovo pokazuje da je dve bilo prenagljeno. Napravili su grešku sa svadbom - poručio je Nenadov otac, a onda prokomentarisao sinovljevu vezu s Mionom.

- U rijalitiju je sve moguće da se desi, zatvoren prostor, 24 časa su zajedno. Oni su mi slatki kao par, Miona je okej i dobra devojka. Navijam za njih i podržavam ih. Video sam da je među njima bilo čarki. Kratak fitilj ima Nenad, ali je okej, prenagli. Nadam se da će da će njih dvoje opstati, to se nikad ne zna. Ja bih voleo da iz rijalitija izađu kao par i da nastave vezu napolju - poručio je Zoran Aleksić za naš portal.

Autor: M.K.