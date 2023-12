Nedeljama unazad javnost je brujala o prisnom odnosu u "Eliti" repera Nenada Aleksića Ša i pevačice Mione Jovanović, a nakon dugo flerta i skrivanja, oni su se juče ujutru poljubili i u emisiji "Gledanje snimaka" ozvaničili svoj odnos.

Naime, Ša je u "Elitu" ušao kako bi svojoj tadašnjoj supruzi Vanji pokazao koliko je voli, ni ne sluteći da će mu se u rijalitiju dopasti druga devojka, a poznata tiktokerka oglašavala se putem svojih storija na društvenim mrežama, te je neretko isticala da je prešao granicu, kao i da između njega i Mione je videla strast.

Kako je on tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara" izneo mnoge detalje iz braka sa Ignjatovićevom, ona je odlučila da upali lajv na društvenoj mreži tiktok, kako bi iznela svoju stranu priče.

- Moji roditelji su ga voleli dok nisu znali kakav je on. Oni ne znaju ni 50% onoga što se desilo. Poništava se brak, može da se poništi klinac. Htela sam da odustanem od braka deset dana pred venčanje, ali sam ostala u drugom stanju. Zbog čega se moja trudnoća završila, o tome ću tek da pričam - kazala je Vanja u prvom delu lajv uključenja.

Ignjatovićeva se u jednom momentu lajva rasplakala, te je priložila i dokumentaciju koja dokazuje da je imala spontani pobačaj, a za taj pobačaj, kako je rekla, krivi Nenada jer, kako kaže, pet dana nakon što je čula otkucaje srca deteta, on je napravio ljubomornu scenu.

- Tokom noći kada sam uzgubila bebu, imala sam kliničku smrt. On je tad bio u emisiji. Posle toga sam mu rekla samo da mi ne dira dete nerođeno. On je kriv jer se to desilo. Sad ću da vam pokažem papir kao dokaz, svi da vidite. On je pet dana nakon što sam čula otkucaje srca mog deteta napravio ljubomornu scenu, moja majka zna, zbog toga sam abortitrala. Je l' teško da prizna da je zaljubljen u Mionu i da je zato za razvod, a ne da laže. Neće dobiti razvod. Ša nema prijatelje, nikoga ne voli. Kakva crna Matora. Imali bi savršen brak da nije njegove ljubomore. Bio je ljubomoran kad se dopisujem samamom. Imam poruke i kako se dopisuje sa mojom snajkom. On je jedan psihopata. Ljubomoran je bio na mog kuma, mislio je da sam ga varala sa svim muškarcima u mom oktruženju - rekla je Vanja, te je uz to priložila i dokumentaciju, a deo je čak i pročitala jer Ša, kako je rekao, sumnja da ga je doživela , već veruje da je želela da abortira njegovo dete:

Pacijentkinja je primljena na ginekološko odeljenje zbog obilnog krvarenja, nakon druge željenje trudnoće. Spontani pobačaj - pročitala je Vanja.

Autor: N. Ž.