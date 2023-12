Šok!

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju kultne emisije TV Pink "Magazin In", ugostila je pevačicu Miru Škorić, Zoricu Brunclik, Sanju Vučić, voditelja "Elite", Darka Tanasijevića i glumca Stefana Radonjića.

Sanja je na samom početku emisije porazgovarala sa gostima o tome šta su sanjali da postanu u životu kao deca, a šta im se ostvarilo od svih snova.

- Šta ste vi sanjali u životu, a šta vam se ostvarilo? - pitala je Sanja goste.

Ja sam kao dete sanjao da budem policajac, ne znam zašto. Nekako me je život odveo u svet glume, ja sam u gminaziji otkrio čari toga. Moji to nisu razumeli do od starta, pritom, uopšte nemam dodirnih tačaka sa tim, pustili su me i poverovali mi i hvala im na tome što su mi dali da ostvarim svoj san - rekao je Stefan.

- Ja sam htela da budem frizerka, imala sam sreću da su moji roditelji pevači, nikada me nisu gurali u tu branšu, ali prosto sled događaja je doveo do toga da se bavim muzikom. S tim što je mama bila protiv toga da se bavim muzikom na način na koji se ona bavila, jer je mukotrpan i teži, ali igrom slučaja eto me ovde s vama (smeh) - rekla je Sanja.

Autor: N. Ž.