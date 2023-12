Zoran Aleksić tvrdi da je Vanja dan nakon spontanog pobačaja koji je imala i za koji je okrivila Nenada slavila rođendan sinu Viktoru, a sa njenim trdnjama o kliničkoj smrti nije upoznat.

Nakon što je još uvek zakonita supruga Nenada Aleksića Ša, Vanja Ignjatović u lajvu na TikToku iznela šokantne tvrdnje o reperu i njihovom odnosu, stupili smo u kontakt sa njegovim ocem Zoranom Aleksićem. On je za Pink.rs prokomentarisao Vanjine navode da je imala spontani pobačaj izazvan navodnom svađom s Nenadom zbog njegovih izliva ljubomore, kao i njenu izjavu da ne želi da mu da razvod.

- To njih dvoje moraju da reše, toliki gnev, pa što ga nisi ostavila... Šokiran sam njenim tvrdnjama da je dete pobacila zvog neke njihove svađe, to ne može da se tvrdi, posebno kad je rana trudnoća u pitanju,. može biti mnogo uzorka... On joj je čak pričao da ne ide na rođendane, da ne putuje stalno za Kraljevo. To je između njih. Ne znam što su se posvađali, ne mogu da verujem da je zato pobacila... Zbog neke svađe. Ona je stalno izlazila, ona je meni poslala poruku da sam ja lažov. Nije bilo posle grubih reči. Video sam koliko je Nenad bio slomljen zbog toga što se desilo. Čak joj je moja bivša supruga kuvala hranu, pomagala joj dok je bila trudna, svi smo vodili računa, ali ona to ne spominje i zabopravila je... Neša nije hteo da izlaze, vodio je računa o njoj. Kad se dvoje ljudi razvode i kad dođe do ovoga niko nije korektan. Ja koliko znam, ona je sutradan odmah posle tog pobačaja imala rođendan svog sina, a to za kliničku smrt prvi put čujem. Ja se nadam da nema posleodice. Ne mogu da verujem da kaže da je Nenad kriv. Žao mi je što neke stvari tako kažem. Bol je bol... Nenad je rekao da su izgubili dete, nikad nije rekao da je ona otišla na abortus. Ne mogu da kažem da to nije bol, naravno da je njoj bilo teško, kao i Nenadu. Ona mnogo voli to dete svoje i uvek je uz njega. Mislim da kad je rekla da je našla svoju sreću aludirala da ga čačne tamo gde ga boli najviše. Nenad jeste ljubomoran, on je rekao da je hteo brak i dete, on je nju i malog Viktora svaki dan pozdravljao... Svi koji poznaju Nenada znaju da je njegova najveća želja da se ostvari u ulozi oca, on decu obožava - rekao je Zoran za Pink.rs i dodao:

- Nenad je podneo papire za razvod pred ulazak u Elitu. To što ona sad kaže da neće da mu da razvod je samo njen inat. Nije mi jasno šta ona sada hoće?! Nenad je u svakoj emisiji ponižavao sebe i molio je za pomirenje pre rijalitija... On se na mene naljutio, nije pričao sa mnom kad sam mu to prebacio. Ona govori da je on propali reper i da nije ništa radio. Nenad je svoj stan na Fontani prodao i dodao pare za drugi stan gde je trebalo da žive zajedno. Nenad sad pokazuje koliko je srećan s Mionom, a njoj to smeta. Neša je te papire podneo pre ulaska i nije htela da potpiše tada za razvod. On je hteo da sačuva brak po svaku cenu tada. On je sebi konstruisao u glavi da mu je ona zadnja šansa. To što ona sada govori i radi ispada da ona ne želi da on bude srećan. Postoje prepiske, ako ne voliš nekog i bio je gad prema tebi, pusti ga da ide svojim putem. To je ono: ''Ja imam svoju sreću, a ti nikad nećeš imati dete''. Malog Viktora je Nenad toliko zavoleo, Nenad je oobožavao malog Viktora. On se zalagao i oko njegovog vrtića čak - rekao je Zoran Aleksić - poručio je Nenadov otac i dodao:

- Da je ljubomoran - jeste. Ne znam zašto ona sada neće da se razvede od psihopate, akko ga naziva. Nenad je brz i zna da plane u trenutku, ali ima dobru dušu. Strašno je da kaže da on nema prijatelje, ostaće sam... Nenad je kad je saznao da je trudna on je bio lud od sreće. Ona bi sama trebalo da vidi kako se on ponašao prema Viktoru, čovek koji je psihoipata hteo je da se vidi čak i s ocem tog deteta. Oni su se i videli i pričali su o vrtiću za dete... Neko voli da bude s psihopatom, videćemo. Zvaću Nenadovog advokata, da vidim kako to može da se reši. Želim joj svu sreću, i njoj i malenom Viktoru, jer smo ga mnogo zavoleli, a ona bi trebalo da ostavi psihopatu i da mu razvod! - poručio je reperov otac za Pink.rs.

Autor: M. K.