ISPLIVALI DETALJI TAJNOG SUSRETA PORODICA KSENIJE I KAPISODE: Nije nam bilo prijatno, njena majka ništa nije znala!

U martu ove godine navršilo se 23 godine otkako je Filip Kapisoda usmrtio svoju emotivnu partnerku, pevačicu Kseniju Pajčin.

Nikola Kostić, Ksenijin ujak iz Amerike, rešio je da, za razliku od svoje sestre Ljubice, Ksenijine majke, koja se zarekla da nikad javno ne govori o tome, ispriča kako posle 10 godina stoje stvari između njih i crnogorske porodice Kapisoda.

Ne dolazim baš svake godine na pomen, ali ove ću doći - započinje razgovor Nikola pre 3 godine.

Kostić je potom objasnino kako on tugu leči ponosom zbog onoga što je Ksenija bila i što je, kako kaže, bila njihova. Međutim, majci je teže da u bilo čemu nađe utehu. Nikola je onda ispričao i kako mu je pao kamen sa srca kada je, sad već pre četiri godine konačno skupio hrabrosti da se suoči sa Filipovim ocem Mirkom Kapisodom.

Ja imam dosta prijatelja na Cetinju, jedan prijatelj se bavio moto trkama, kao i Filipov otac. Znali smo se još od ranije iz viđenja iz te priče, ali nikako nisam mogao da povežem da je to taj čovek. On je hteo da se vidimo, pokušavao je da dođe do mene preko jedne zajedničke prijateljice i ja sam to tada odbio. Kasnije sam tražio telefon, da ga pozovem kad budem spreman, i to se dogodilo pre godinu dana. Otišao sam u Podgoricu i video se s njim. Nije nam bilo prijatno. Štaviše, ja sam bio u boljoj poziciji od njega jer sam se pripremio za to. U jednom trenutku sam odustao, pa sam ga opet naknadno zvao. Videli smo se na nekom petom mestu, van grada u nekom restoranu kako nas niko ne bi video jer nas obojicu znaju. Njemu je bilo mnogo teže.

Kostić ima razumevanja za Momira Kapisodu i priča kako je i on imao obzira i izbegavao slučajne susrete sa njim.

- On mi je govorio: „Kad si ti u gradu, ja ne izlazim u grad, ne zbog toga što se plašim, nego da ne bude neprijatno i nama, i našim zajedničkim prijateljima. Svima je lakše otkako smo se videli. Filipov otac mi je na kraju rekao:

Od kada se to desilo nijednom nisam otišao u Beograd. Ali, ako odem, prvo ću otići Kseniji na grob“. Stvarno je veliki čovek, svaka mu čast. Dobro se poneo - ispričao je Ksenijin ujak, a onda otkrio i kako je na susret sa Kapisodom reagovala njegova sestra Ljubica:

- Kada sam se vratio u Beograd, Ljubica nije ništa znala. Nisam želeo ništa da joj pričam telefonom već kad se vidimo. Samo me je zagrlila, poljubila me i rekla „Znala sam“. Nije bila ni za to, a ni protiv toga - završava pevačicin ujak pre tri godine.

Autor: pink.rs