POZNATI KOMPOZITOR JOJ REKAO DA BATALI PEVANJE I DA SE UDA! Viki Miljković dobila podršku od NJE, pa se vinula u nebesa!

Folk zvezda Viki Miljković pronašla je svoje mesto pod "estradnim nebom" međutim, ovo su neki detalji iz njene prošlosti koje malo ljudi zna a tiču se njene karijere i podrške.

Karijera poznate pevačice ispunjena je mnogim hitovima, uspešnim nastupima i koncertima, ali sam početak karijere Viki Miljković nije bio lak. Pevačica je izjavila da je poznati kompozitor rekao da napusti pevanje, pa zbog toga početak karijere Viki Miljković i njen put do uspeha je prošao kroz puno teškoća. Viki Mljković je u svoje snove verovala čak i kada nije imala podršku ljudi iz sveta muzike, a kada je kompozitor Dragan Aleksendrić rekao da bi bilo bolje da batali mikrofon i da se uda nakon školovanja, nju je to povredilo, ali ni tada nije odustala od pevanja.

– Dragan Aleksendrić je procenio da nisam talentovana i rekao je mom ocu da treba da završim školu i da se udam, a da od pevačke karijere nema ništa. Tada su mi sve lađe potonule. Možda me on nije pažljivo slušao jer je bio prezauzet, a možda ja nisam bila dovoljno zrela, bila sam dete. Otac mi je rekao da je to završena priča – izjavila je pevačica.

Iako se njen otac protivio, Viki nije odustala i nakon godinu i po dana ga je ubedila da pitaju Marinu Tucaković za saradnju. Marina je prepoznala njen talenat, a ona je u međuvremenu uspela i školu da završi i da se uda. Godinama kasnije, kompozitor Dragan Aleksendrić je priznao da je pogrešio i da se čak i profesionalcima dešava da greše i rekao da u to vreme nije obratio dovoljno pažnje na Viki.

–Savetovao sam joj da nastavi školu, da završi fakultet, što je ona i uradila. Ali je u pevanju napravila odličan posao. Ona i Taške su super tandem, on je predivan momak – izjavio je kompozitor.

Podsetimo, iako početak karijere Viki Miljković nije počeo glatko, pevačica koja je sa samo 16 godina ušla u estradni svet, nije odustala od svojih snova nijednog momenta. Takođe je više puta izjavila da pored porodice koja joj je bila velika podrška, osoba koja joj je puno pomogla u to vreme je bila i Marina Tucaković.

Autor: Pink.rs