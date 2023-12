Maja Marijana odvezla auto na servis, a MAJSTOR OSTAO U ŠOKU ZBOG ONOG ŠTO JE PRONAŠAO: Skamenila se kad je čula o čemu se radi!

Folk pevačica Marijana Radovanović (49), poznatija kao Maja Marijana, doživela je neprijatnost kada je pre dve godine automobil odvezla u servis u Beogradu.

Naime, majstor je tada u njenom "mercedesu" pronašao uređaj za praćenje, a pevačica se odmah oglasila i otkrila da joj se to ne dešava prvi put.

- Nažalost, ovo je drugi put da mi je postavljen uređej za proćenje ispod auta. Ovoga puta je pozvana policija, preuzeli su uređaj i nadam se da ću saznati ko je to uradio - rekla je Maja tada.

Reč je o takozvanom trakeru, koji joj je neko protivpravno zakačio na automobil.Izvor blizak Maji otkrio je da je pevačica pre par godina prošla kroz istu agoniju, zbog čega je bila u dodatnom strahu.

- Maja je jaka žena, ali nije joj bilo svejedno kada je saznala da joj je neko ugradio uređaj za praćenje u automobil. Ona je za to saznala sasvim slučajno, kada je svoj "mercedes" odvezla u auto-servis. Prilikom pregleda automobila mehaničar je video uređaj i odmah joj javio. Maja se bukvalno skamenila kada je to čula. Počela je da se trese - pričao je tada sagovornik, koji ističe da je njen strah sada još veći zbog prethodnog iskustva.

- Pre oko pet godina joj se desila ista situacija. Tada slučaj nije prijavila policiji, nikada se nije ustanovilo ko ju je uhodio. Upravo zbog toga se uspaničila jer je shvatila da joj se opet dešava ista stvar, kao i činjenica da postoji mogućnost da je u pitanju ista osoba. Odmah su počela da joj se nižu pitanja - ko je postavio uređaj, koliko dugo je prate… Nije lako prolaziti kroz te stvari, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da Maja ima dve ćerke zbog kojih takođe strepi. Zbog svega toga je odlučila da slučaj prijavi policiji - otkrio je tada izvor.

- Podnela je prijavu, predala je nadležnim organima uređaj, dala izjavu, i sada čeka da se daljom istragom ustanovi kome je stizao signal sa tog uređaja. Na taj način bi trebalo da se sazna ko ju je pratio, ali nažalost, to može da potraje. Ne zna se da li iza svega stoji neki opsednuti fan, manijak, ili neko njoj blizak. Ona se uzda u policiju i nada se da će ovoj agoniji kroz koju trenutno prolazi uskoro doći kraj - pričao je sagovornik za "Alo".

Maji su 2019. godine zapalili automobil, na parkingu zgrade u kojoj živi, u Filmskom gradu.

"Na kameri smo videli dvojicu koji se muvaju oko auta. Prvo smo mislili da obijaju kola, a onda smo videli da gori auto. Ćerka i ja smo izletele na terasu, počele da vrištimo, bilo je strašno. Nisu to prijatne situacije, nisam mogla da verujem mislila sam sanjam. Ne mogu to da gledam, potresa me. Vatrogasci i policija su brzi došli. Moglo je sve da eksplodira. Svašta mi je prošlo kroz glavu. Ja nisam se nikome nikada nigde se nisam zamerila. Postoje ljudi koji imaju finansijske obaveze prema mojoj porodici. Nekoliko njih. A ne mogu da tvrdim ko je. Imam da sedim svima na glavi dok se ne otkrije ko je - pričala je pevačica u "Novom jutru".

