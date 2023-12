OGLASIO SE POŽGAJ NAKON ŠTO JE ZAVRŠIO U BOLNICI! Smršao je 20KG, a evo zbog čega mu je POZLILO!

Menja život iz korena!

Aleksandar Požgaj je zabrinuo fanove nakon što je objavio video iz kola Hitne pomoći. Mnoge je zanimalo šta se desilo za bivšim učesnikom Elite.

Iako nije otkrivao šta mu se dogodilo, nakon svega se ponovo oglasio na Instgaramu, gde je napisao sledeće:

- Mogu da vam kažem da ću biti dobro. Prebrzo sam se vratio u normalan život, probleme i poslove, ipak sve to mora da sačeka i oporavak mora da traje još najmanje 2 nedelje i to bez posla, rijalitija, politike i slično. Samo odmor, ceđeni sokovi i lepe teme - napisao je Požgaj.

On je naveo da je izgubio 20 kilograma i da je to za njegov organizam bilo previše.

- Na moju građu je bilo previše 20 kilograma manje i to organizam još ne može da vrati u normalu i bori se. Hvala za brige. Iscrpeo me put do Niša, plus sam previše kafa popio i pozlilo mi. Veliko hvala ekipi iz Urgentnog centra Niš, divni ljudi - napisao je političar.

Autor: pink.rs