OVAKO JE DOŠLO DO SARADNJE! Nataša Bekvalac otkrila šta je radila kada ju je zvala Aleksandra Prijović da bude njena gošća: KADA SU LJUDI LAGANI, LAGANI SU I DOGOVORI!

Sve ispričala!

Pevačica Nataša Bekvalac najavila je svoj novogodišnji nastup, a tom prilikom je otkrila i kako je došlo do toga da bude jedna od gošći na četvrtom koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu.

- Ležala sam na zadnjem sedištu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i videla sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao ne duže od minut. Onako fina, kakva ona jeste, pitala me je. Rekla sam: "Želim, naravno da želim". Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori - rekla je Nataša.

Ona se osvrnuli i na odlazeću godinu.

- Bila je fantastična. Bilo je puno uspona i padova. Meni je bila lepa. Svaka mi je lepa kada su moji dobro - rekla je, a onda i otkrila kome će uvek reći "da".

- Zavisi kako kome, ali prijatelji od mene uvek mogu da očekuju "da".

Na pitanje šta muškarac mora da ima da bi je osvojo, rekla je:

- Ne bih da pravim od sebe nezaštićenu, ali baš dugo tema muškarca nije u mom životu i ne bih znala šta muškarac treba da ima da bi me osvojio. Puštam da život donese svoje, a ja mnogo verujem u njega. Kada ste dobri, dobre stvari vam se i dešavaju. Ne mora biti samo ta sfera. Život je spektar prelepih tema, ali ne samo ta. Okupiraju me mnoge druge teme. Ja sam ljubavi imala i imam je. Nemam paničnu potrebu da pripadam.

Bekvalčeva je i istakla da sama sebi ispunjava želje:

- Meni niko ne ispunjava želje. Što poželim, to i ispunim. Trudim se da mi želje ne budu bahate i nerealne, već da budu u skladu sa mojim mogućnostima. Nemam ni očekivanja i ne želim da ovo bude neki luzerski govor, ali želim da gledam na život realno, jer je on prelep.



