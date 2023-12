ŠIJAN PERE PILIĆE I SUDOVE I ISTOVARUJE ROBU IZ KOMBIJA! Mirko omiljen na Bajlonijevoj pijaci: Vredan je, uskoči svuda gde treba!

Pink.rs prvi je pisao o novom biznisu Mirka Šijana!

Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske i Zorana Šijana, odlično se uklopio u porodični biznis s prodajom živine, kojim se godinama bave roditelji njegove supruge Bojane, Danijela i Bogdan Rodić.

Pink.rs prvi je pisao o tome da su Bojana i Šijan dežurni na tezgi na Bajlonijevoj pijaci, a ekipa Kurira sada je posetila pijacu na Dorćolu.

- Izvolite sir, jaja, mleko - obratio nam se ljubazni trgovac čim smo ušli na vrata zatvorene pijace.Predstavili smo se i upitali za radno mesto porodice Rodić.- Ponedeljkom ne rade. Možemo da pozovemo Mirka ukoliko želite - rekao nam je prodavac mlečnih proizvoda.

Interesovalo nas je kako se Šijan snalazi u ulozi prodavca.

- On je mnogo dobar dečko. Uvek nasmejan, vredan i korektan. On ne prodaje domaće namirnice, ali dolazi i pomaže oko svega što treba. Tu je radnica koja radi, a Mirko, kad dođe, uskoči svuda gde treba - rekao nam je prodavac.

I kupac koji se zadesio na istom mestu podelio je svoje utiske jer je imao priliku da sretne Šijana.

- Obično dolazim sredom i dva-tri puta sam zatekao Mirka. Vidite deo gde je česma, e, on tu opere piliće, sredi sudove u kojima je bila roba. Viđao sam da pomaže i oko istovara robe, odnosno pilića, kada stigne kombi. Nikada ne bih rekao da je on žestok momak kao što ga predstavljaju, nego fino i dobro dete iz kraja. Sve pohvale, zaista.Mi smo juče pokušali da stupimo u kontakt sa Mirkom, ali on nije odgovarao na naše pozive.Nedavno je ispričao koja je njegova uloga u porodičnom biznisu sa živinom.

- Uvek sam za pošten posao. To je moja porodica i naravno da ću uvek pomagati, ali zvanično nisam zaposlen u firmi svoje supruge i njenih roditelja. Nisam se razumeo u piletinu, tek kad sam krenuo da se zabavljam s Bojanom, počeo sam da je jedem i sad mogu tačno da provalim kada je domaća, prava piletina, a kada je kupovna u pitanju. Moj tast i tašta su toliko vredni i radni da je to neverovatno. Ja takve ljude, verujte mi, nisam upoznao u svom životu. Ništa im nije teško, a naravno, šta god treba, tu sam - poručio je Mirko tada za Kurir.

Dodatna zarada: Mirko s drugom drži kafić! Mirko je krajem prošle godine uplovio u ugostiteljske vode. Otvorio je kafić zajedno sa prijateljem, a objekat se nalazi u Beogradu, na Čukarici. - Mirko je oduvek želeo da otvori svoj lokal kako bi imao sigurnu zaradu, a kada mu se ukazala prilika da preuzme kafić od jednog svog poznanika, prihvatio ju je bez razmišljanja. Pozvao je prijatelja i pitao ga da li želi da mu se pridruži. Dogovorili su se o podeli poslova, a potom angažovali tim koji je za dve nedelje potpuno renovirao prostor - ispričao je izvor za Alo novine tada, rekavši i da je Šijan u biznis uložio veliki novac i da mu je majka Goca Božinovska velika podrška.

