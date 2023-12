GODINAMA GA NIJE VIĐALA, A ONDA GA JE SRELA SLUČAJNO! Sin Tine Ivanović radi kao moler, a zbog bivšeg muža nije bila uz njega dok je odrastao!

Pevačica Tina Ivanović (49) sina je dobila kada je bila jako mlada, a bivši muž joj nije dozvoljavao da ga vidi zbog čega je ona mnogo patila.

Sina Danijela su dobili dok je pevačica bila maloletna, a zbog neslaganja u porodičnoj kući, ostavila je porodicu. Jednom prilikom se i Tina za medije ovim povodom oglasila.

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - otkrila je Tina pre nekoliko godina u potresnoj ispovesti za magazin "Hello".

Pevačica se prisetila njihovog susreta 2005. godine.

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - ispričala je Tina jednom prilikom.

- Dolazi povremeno ovde kako bi se videla sa Danijelom. Uvek sednu u neki restoran i znam da je on srećan jer sada imaju kontakt. Ona je inicirala na tome pre nekoliko godina, što je on prihvatio oberučke. Bivši suprug se ništa ne pita tu, jer je Danijel odrastao i samostalan - istakao je meštanin tada.

- Mlad je i vredan dečko, radi moleraj ovde i povremeno odlazi u inostranstvo kako bi radio na građevini. Zarađuje pristojno i vozi dobar auto. Majka kao majka uvek da nešto ispod ruke, ali ne zavisi danas ni od jednog roditelja iako živi sa ocem.

Tinin sin sada ima 33 godine, dok ona već godinama živi sa suprugom Zvezdanom Anđićem u jednom prigradskom naselju u Beogradu.



Autor: pink.rs