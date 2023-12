Pevačica Vanesa Šokčić ima karijeru dugu više decenija, a neretko napravi pravi spektakl kada se lati mikrofona i zapeva svoje najveće hitove.

Naime, kako je već poznato, Vanesa je 1991.godine i kako sama kaže, imala tu privilegiju da zapeva igračima fudbalskog kluba "Crvena Zvezda", kada su u Bariju osvojili Evropu. Sada se, gostujući u jednoj emisiji, prisetila ovih trenutaka.

- Kada je zvezda bila prvak Evrope, pevala sam na dočeku. Sticajem okolnosti navijala sam za zvezdu. Deka pokojni mi je to preneo. Kad sam bila klinka on bi u dvorište izneo radio i kada igra Zvezda tu muva nije smela da proleti. Meni je to tako ostalo. Pevala sam tu žurku posle pobede i to je za mene bila velika stvar i sada je. Držala sam pehar u rukama - rekla je Vanesa, a kako je dodala, jedan od njenih sadašnjih poslova vezan je, takođe, za Crvenu Zvezdu:

Sada sam u upravnom odboru zvezde za ženski fudbal i mogu da kažem da imamo prelepe mlade devojke koje stvarno postižu sve veće i veće uspehe iz dana u dan. Apelujem na sve devojčice koje žele da igraju fudbal, jer više ne postoje te predrasude da je to muški sport, da na se pridruže ako žele.

Autor: N. Ž.