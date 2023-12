OVO ĆE VAS OSTAVITI BEZ TEKSTA! Esma Redžepova odgajila je 48 dece, ne zna se ni za GROB, a ni njenu kuću, a posle SMRTI svi su je zaboravili!

Kraljica romske muzike Esma Redžepova, pored raskošnog glasa, po kom je bila prepoznatljiva, ostala je upamćena i po velikom srcu. Ona je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, a nadeleko je čuvena i po tome što je usvojila 48 dece, koje je izvela na pravi put zajedno sa svojim suprugom Stevom Teodosievskim.

Legendarna pevačica Esma, koja je pevala širom sveta, u svim svetskim dvoranama, preminula je u decembru 2016. godine, u Skoplju, u 73. godini, posle kraće i teške bolesti. Iza sebe je ostavila neizbrisiv trag, kako u privatnom životu u kome je pomogla mnogim ljudima, tako i u muzičkoj karijeri.

- Esma je usvojila čak 47 sinova i samo jednu ćerku, prelepu Eleonoru Mustafovsku i to samo četiri godine pre svoje smrti. Nazivala ju je svojom naslednicom i za nju je imala samo reči hvale, a kako je već bila u godinama, govorila je kako je čoveku kad ostari, potrebno da ima žensko dete - pisali su mediji.

Pred kraj života i sama Esma pričala je koliko ju je usrećila njena naslednica.

- Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete, nego muško, i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu u Skoplju. Sledeće godine diplomiraće solo pevanje, a već tri godine članica je benda koji me prati - otkrila je jednom prilikom Redžepova.

Njena Eleonora je po završetku školovanja počela da gradi muzičku karijeru pod umetničkim imenom "Malisha". S obzirom na to da je ona sa čuvenom pevačicom provela poslednje godine, njoj je smrt majke Esme, najteže pala.

- Imale smo odnos kao prava majka i ćerka. Izgubila sam ličnost koja mi je mnogo značila u životu. Naučila me je da pevam, kako da se borim kroz život i pokazala mi šta znače ljudske vrednosti. Ona je bila nešto posebno i veoma mi je teško što sam je izgubila - pričala je mlada pevačica za Alo kada je Redžepova preminula, te istakla:

- Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem da živim normalno i nastavim dalje. I dalje verujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama.

Inače, slavna pevačica koja je imala veliku porodicu, finansijski je pomagala i deci svoje braće i sestara i brinula se o njima.

Međutim, posle njene smrti došlo je do problema oko podele nasledstva.

Još za života Redžepova se radovala da jednog dana otvori Dom humanosti - kako je trebalo da se zove muzej u njenoj porodičnoj kući u skopskom naselju Šutka, kako su svojevremeno prenosili mediji, ali je Muzej i dom humanosti, ostao nedovršen. Ona je navodno i u testamentu, koji je ostavila, najavila da će Muzej ostaviti državi Makedoniji, a oko kuće su počeli da se otimaju naslednici.

Prema navodima, počela je da se vodi bitka između Humanitarne zadruge Esma i Stevo Teodosievski, kojoj je trebalo da pripadne kuća i koja je zatim trebalo da postane vlasništvo države. Tome su se suprotivili pevačicini naslednici, ali među njima nije bilo nijedno od Esmine usvojene dece. Oni, navodno, nikada nisu tražili nasledna prava, ali su to učinili Esmini rođaci - deca i unuci njene braće i sestara.

Uprkos svemu, kuća u kojoj je živela, ali i njena večna kuća, gde umesto spomenika samo stoji skromno obeležje da na tom mestu počiva proslavljena pevačica, prilično su zapušteni. Mediji su posle njene smrti u više navrata objavljivali da o uspomeni na veliku umetnicu i humanitarku niko vodi računa.

