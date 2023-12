URNEBESNO! Nataša Bekvalac nastavlja da izjavama ZASMEJAVA sve, OVA izjava PREMAŠILA ostale?!

Pevačica Nataša Bekvalac kaže da nije planirala da u novogodišnjoj noći nosi crveni donji veš, već kupuje crni pošto duže vreme nema partnera pored sebe!

Novosadska Barbika kaže da je najsrećnija kad su joj najmiliji dobro, tako da se ne opterećuje oko toga što je već duže vreme solo.

- Godina za nama mi je bila fantastična i bila bih neskromna kad bih se žalila. Što se emotivnog života tiče, nema nekih promena, a kada bi ih bilo, naravno da biste svi znali i bili upućeni u to s kime sam započela vezu. Znam samo da u novogodišnjoj noći neću nositi crveni donji veš jer sam solo, tako da u obzir dolazi samo crni - rekla je pevačica, pa je napravila lapsus i pomešala broj dana u godini:

- Pošto nova godina ima 356 dana, odlučila sam da za sve to vreme budem srećna. Koliko sam rekla? Opet sam pomešala brojeve, postaću opet viralna na društvenim mrežama! Što se mojih želja tiče, opet ću da poželim da moji budu dobro, pre svega, moja deca.

Bekvalčeva je potom pomenula i kolege, a kako je početkom meseca bila gost na koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu, sada je otkrila i kako je tekao njihov dogovor.

- Ležala sam na zadnjem sedištu i spavala. Menadžer me je vozio i videla sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao ne duže od minut. Onako fina, kakva ona jeste sama po sebi, pitala me je. Rekla sam: "Želim, naravno da želim." Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori - objasnila je Nata, pa pomenula koga nikada ne može ni za šta da odbije:

- Zavisi ko je u pitanju, ali, recimo, prijatelji od mene uvek mogu da očekuju "da". Ne bih da pravim od sebe nezaštićenu, ali baš dugo tema muškarca nije u mom životu i ne bih znala šta muškarac treba da ima da bi me osvojio. Puštam da život donese svoje, a ja mnogo verujem u njega. Kada ste dobri, dobre stvari vam se i dešavaju. Ne mora biti samo ta sfera. Život je spektar prelepih tema, ne samo ta konkretno. Okupiraju me mnoge druge teme. Ja sam ljubavi imala i imam je. Nemam paničnu potrebu da pripadam - kaže ona.

Nataša kaže da je veliki tremaroš iako je dugo godina na javnoj sceni, te i da sumnja da će se to ikada promeniti.

- Tresem se od uzbuđenja čitavog života, imam tremu, ali sam nekako naučila da je kontrolišem. Sumnjam da će se to ikada kod mene promeniti, ali vežbam, što se kaže, da sve svedem na minimum. Normalno je da imate tremu u situacijama kad se od vas svašta nešto očekuje, samo je bitno da je pretvorite u onu najpozitivniju moguću - rekla je pevačica.

Autor: N. Ž.