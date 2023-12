MNOGIMA JE OVAJ MOMENAT PROMAKAO! Voditeljki Jovani Jeremić sadašnji DEČKO u uživo programu poklonio DUKAT i poželeo večnu ljubav ni ne sluteći da će to biti ON! (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić nakon razvoda od supruga Vojisalava Miloševića sa kojim ima ćerkicu Leu, krila je svoj privatni, a samim tim i ljubavni život, kao zmija noge.

Kako je sama odlučila, Jovana je danas javno na svom instagram profilu pokazala svog 14 godina starijeg dečka, inače biznismena, objavivši fotografije sa izvesnim Dragan.

- Da, istina je, ovo je moj novi dečko. Ime mu je Dragan Stanković. Naravno, nisam ga birala po tome, ali sticajem okolnosti on je jedan od najuspešnijih privrednika u Srbiji. Slike koje ovde objavljujem nastale su iste večeri kada i ona fotografija koja je procurela u medije. U nedelju 10. decembra oženio se Draganov najstariji sin Miloš, venčao se sa predivnom Marijom sa kojom ima ćerkicu Milicu, pa smo se proveselili, proslavili svadbu, ali i krštenje Miličino. Dragan je najveća ljubav mog života, a svima vama hvala na interesovanju i čestitkam - napisala je Jovana.

Naime, ono što je možda mnogima promaklo, jeste to da joj je baš on na Božić ove godine poklonio zlatni dukat i to u uživo programu, što je, takođe, Jovana otkrila ovim povodom na svom instagram profilu.

- Na Božić 2023. mi je poželeo večnu ljubav poklonivši mi dukat. I desila se. On. Lepo ja kažem da je kod mene sve na praznik - napisala je voditeljka "Novog jutra".

Video isečak i objavu možete pogledati OVDE!

Autor: N. Ž.