NE ZNAM DA JE TO IKO URADIO: Neda Ukraden otkrila da je ZET tetovažu na svom telu POSVETIO NJOJ, mnogi ostali u ŠOKU!

Na snimanju jednog novogodišnjeg programa pojavila se i pevačica Neda Ukraden koja je svojim mladolikim izgledom zasenila sve, te mnogi komentarišu da izgledom i energijom koju "odašilja" može da parira i mnogim mlađim koleginicama. Nebo plava haljina koju je odabrala većinu je ostavila bez teksta, a cela haljina bila je prekrivena šljokicama.

Kada je Neda Ukraden ispozirala okupljenim medijima i fotoreporterima, ona je za medije otkrila da je muškarce u "svoje vreme" osvajala samo večerom i da je to uvek prolazilo kod njih, pa se osvrnula i na to šta jedan muškarac mora da poseduje kako bi je osvojio.

- To je uvek palilo, uvek sam spremala Raštiku, to je jelo iz područja Hercegovine, a imala sam jednu osobu koja je to stalno tražila i kad sam mu napravila to mu je bilo kao od "milion dolara jelo", a što se tiče muškarca mora da bude zanimljiv i da ima neki posao - istakla je Neda, te je u nastavku otkrila da je njen zet imao predivan gest istetoviravši njeno ime:

Pomogla sam mu oko zdravstvenog problema koji je imao sa očima, pa je on u znak zahvalnosti istetovirao moje ime. Ja ne znam ni jednog zeta da je to uradio i sama činjenica da je to uradio je vredna divljenja i ljubavi - dodala je pevačica.

