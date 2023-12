Razvezala jezik!

Nenad Aleksić Ša, poznati reper i aktuelni učesnik "Elite", u rijaliti je ušao neposredno nakon što je podneo papire za razvod od poznate tiktokerke Vanje Ignjatović, te je pri samom ulasku otkrio da mu je cilj da pokaže koliko je voli, te i da pokuša da je povrati. No, međutim, emocije su ga odvele u totalno drugom pravcu, te je pre nekoliko dana nakon određenog perioda flerta, uplovio u vezu sa pevačicom i aktuelnom učesnicom "Elite", Mionom Jovanović, koju je momak koji ju je ispratio u karantin, Stanislav Pantera Krofak, ostavio javno zbog prisnog odnosa sa Ša.

Zorica nam je otkrila da smatra da Miona sve ovo radi samo, kako vole oni to da kažu, zarad rijalitija, dok sa reperove strane vidi iskrene emocije, a upitali smo je kako gleda na ovaj celokupan odnos.

Nikako, odvratno! Svi smo gledali već jednom Ša, pravi reprizu. Dobar je komentator, umesto da prati teme, on je Nenad Aleksić Ša, ne znam šta mu je! I ja se mnogima ne dopadam, njihov problem. S moje tačke gledišta, što bi rekla Žana, je to odvratno! Ona klinka nadobudna, prepotentna, lepa, može da prođe da je samo pevala, a sad to što žele tako...Ja mislim da ona to radi zbog rijalitija. Ne može više ništa da me iznenadi, on sigurno to ne radi zbog rijalitija, ona da. Ona je potpuno flegma, zna ni da pecne, radi šta hoće, vrlo je drska što njega i nervira, daj Bože da ne zaglavi kao tobogan i na štalu da se vere, jer je živac, neke stvari trpi, neke ne - rekla je Zorica.

Anita Stanojlović 11. juna izgovorila je sudbonosno "DA" Jovani Tomić Matoroj, ali na toj svadbi nije htela da joj se zavetuje na večnu ljubav, pravdajući se, kako je Matora navela, da ništa neće da obećava da se ne izjalovi. Matea Car izašla je u javnost sa prepiskama u kojima se jasno vidi da Anita vara Matoru, zbog kojih je Tomićeva zatražila razvod.

Kako je ovo jedna od glavnih tema, što u javnosti, što u "Eliti", Zorica se osvrnula i na ovo dešavanje za Pink.rs, ali se tom prilikom dotakla i Anitnog flerta i izražavanja simpatija prema Anđelu Rankoviću, bivšem Matorinom drugu, sa kojim Matora nije u dobrim odnosima zbog njegove ljubavne romanse sa Sanjom Stanković.

- Ja ne znam šta kome nije jasno, Matora je odrađena kao...Toliko o Aniti, a Anđelo je stari zavodnik, pa se ribe pecaju na njega. Ako je bio prijatelj Matoroj, a bio je, bilo je Sandra Rešić i on, kao prijatelj si, a sve devojke mi muvaš. Očigledno Matora greši u odabiru prijatelja, a i partnera, ali je ja razumem, ona tamo živi život, napolju nije, sve vreme je u rijalitiju, takva je kroz sve sezone, mi samo gledamo i komentarišemo. Ima li neka granica u nekoj normali, da ne bude sve to fuj?! - rekla je pevačica i bivša zadrugarka, te smo je, s obzirom na to da je u "Zadruzi 6" bila aktuelni učesnik kada se Anita prvi put predstavila javnosti, upitali kakvo trenutno mišljenje ima o njoj posle svega:

Ja sam nju jedina branila od svih i na kraju sam dobila šta sam dobila, nebitno, ja sam nju provalila, otkačila, gledam je kao učesnicu kada imam vremena. Meni je to jasno, mene ovo ništa ne iznenađuje, ni sa Matorom, ni sa Anđelom, ja kada sam govorila svi su me napadali, ali sam imala pravo da komentarišem tamo, sad kao gledalac samo mi potvrđuju ono što sam mislila o njoj i što sam govorila. Nisam ja neki Tesla (smeh), znam, vidim. Meni je ovo sve očekivano. Od toga nema ništa, tresla se gora, rodio se miš, to je samo zbog priče. Ona (Anita) je takva, ona je takva i kada izađe napolje, ona je takva. I sad će biti opet preko Matorine grbače, a Matora je kriva, imaš toliko godina i lošeg iskustva, opameti se jednom brate! Je**ga, svi mi biramo neke puteve u životu, posle je**nja nema kajanja. Imamo emocije, u redu, a gde je tu mozak?! Samo: "Hajde troši pare", ostrva, bazeni, glamur, budalaštine, pa čekaj uključi malo mozak. Valjda je ona tamo pokazala da ne treba imati u nju poverenje...Gde je tu mozak, ko je preči porodica ili neko drugi?! Ne bih da spominjem ljude časne i poštene, mogu njih da komentarišem, ali u porodicu ničiju ne.

Autor: N. Ž.