Matoroj predvideo potpuni fijasko!

Otkad je Anđelo Ranković kročio pre dva dana u Belu kuću, Jovana Tomić Matora nema mira, budući da se varnice između njega i njene još uvek zakonite supruge Anite osećaju u vazduhu. Danas je čak došlo i do žestokog obračuna između Matore i njenog bivšeg prijatelja Anđela, a Jovana mu je otvoreno prebacila flert s Anitom.

Povodom ovog trougla, oglasio se Osman Karić, koji je za Pink.rs izneo svoje prognoze o potencijalnoj romansi Anđela i Anote u Beloj kući, kao i o Matorinom mogućem emotivnom stanju zbog toga.

- Anđelo "Apolon sa Zvezdare", ove reči govore koliko je moćan kada su dame u pitanju. Lep zgodan momak i jako privlačan damama, pogotovo devojkama koje bi da prevare "voljene" osobe sa kojima su u vezi ili nisu. Naravno i nad popom ima pop, a to mogu slobodno da kažem za svoga sina Stefana Karića koji je i te kako smrt lepak za žene, poznatiji pod nadimkom ''Beogradski Sultan''. No, da se vratim na Anđela i sam njegov ulazak u elitu. Naravno da neko poput njega bira najlepši komad za sebe, a to je Anita, bivša Matorina žena - kaže Osman i dodaje:

- Kao što znamo, on je već par puta rasturao Matorine veze, što mu i te kako polazi za rukom. Naravno, ova veza, tačnije brak je već uzdrman, da kažem na neki način prevarom sa Anitine strane,vtako da mu neće biti teško da uđe u vezu sa Anitom i opet zada udarac Matoroj, koja mu je nekada bila drugarica. Mislim da ni Anita nije ravnodušna kada je u pitanju Anđelo, mislim da joj je došao kao kec na jedanaest kako bi se na neki način osvetila Matoroj i ljudima poput Ša, Đedovića i svima koji nisu bili za nju, a i te kako su je ponižavali. Matoroj tek predstoje crni dani, jer će doživeti fijasko kada Anđelo i Anita uđu u vezu koja je zasigurno na pomolu, i to u najkraćem roku - poručuje Karić za Pink.rs.

Autor: Pink.rs