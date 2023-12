Odnos između Bojane Pavlović i Anđele Šparavalo pomno prati ceo region. Od kako su ozvaničili vezu, Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović više ne kriju svoje strasti i ne odvajaju se. Mediji svakodnevno prenose njihov buran odnos.

Kako je i sama Anđela pričala, pre Bojane nikada nije bila sa devojkma. Redakcija Informera je kontaktirala majku Anđele Šparavalo, Aleksandru. Aleksandra Šparavalo je otvorila dušu i iskreno progovorila o celoj situaciji u "Eliti". Majka popularne zadrugarke je priznala da ne zna šta je snašlo nju i njenu porodicu i da je ovo ponašanje njene ćerke prava bruka za sve njih.

Kako komentarišete Anđelino ponašanje u rijalitiju?

- Iskreno da vam kažem, mi ne gledamo više rijaliti, nama se sve to gadi. Mi ovu boleštinu ne možemo da gledamo. Ne podržavamo je uopšte, to je bolest i ne znam šta bih rekla. Ova gadura jedna, nasilnica, ne znam ni kako bih je nazvala, uzela je pod svoje i uništila devojku za ceo život. Anđela je mlada, imala je samo dva momka. To je jedno mlado i neiskvareno dete, a ova je to videla i namirisala. To mi je toliko bolesno da nemam reči da vam kažem. Skroz sam protiv toga. Jedva čekam sve u oči da joj kažem. Ona ima 20 godina i ona ako hoće da ide tim putem, neka ide, mi ne možemo na to da utičemo. Ona ima mlađeg brata na kog ja treba da mislim, ne želim da se razbolim zbog nje, moram njega da izvedem na pravi put pošto nju nisam. Ona je odrasla u jednoj dobroj porodici, patrijarhalno je vaspitana i nikada nikakvu mrlju nije imala, ovo što sada radi, kao da nije moje dete. Ona se tamo skroz pogubila, ona nema svest o spoljnjem svetu. Nije prvo oca svesna, pominje da će njenu vezu otac prihvatiti, ja ne znam samo kako će ga u oči pogledati kada izađe. Mene je sramota kada on nju gleda sada u rijalitiju. Ona je sa nama živela dok nije ušla u rijaliti, uvek je bila pod kontrolom. Evo, otac nije znao ni da puši dok nije ušla u "Elitu", morala sam da mu ja kažem da se ne iznenadi kada je vidi.

Kako komentarišete činjenicu da je Bojana pokušala da raskine sa Anđelom, ali da ona to nije htela?

- Mnogo smo ogorčeni na nju i njeno ponašanje. Ja ne znam kako da se izrazim kada gledam tu Bojanu. Bojana se postavila kao njen zaštitnik kada se sve ono sa Janjušem desilo i tada je Anđela psihički pala, a ova je to osetila i tu je krenula da je uvlači u taj njen svet. Videla je da je mlada i neiskusna. Bojana uopšte ne pokušava da raskine sa njom, ona igra samo rijaliti. Vrti je kao neku ludu, osetila je da može. A to što Anđela priča da eksperimentiše, pa nije ušla u rijaliti da eksperimentiše svoju seksualnu opredeljenost. Mi u porodici nikada nismo imali nikakvih problema ili svađa. Meni prosto do mozga ne dolazi šta se sve dešava i šta ona radi tamo. Ja čim vidim da je ona sa njom, ja promenim kanal.

Kako je došla na ideju da uđe tako mlada u rijaliti?

- Ja uopšte nisam bila za to da ona uđe u rijaliti, ali evo kako se to sve desilo. Ona je radila kao dečiji animator i povredila je na Kopaoniku koleno i oni su nju vratili za Aranđelovac. Tada joj je doktor rekao da mora godinu dana da miruje. Ona je tada čak upisala i višu turističku školu. U jednom trnutku mi je Anđela samo rekla: "Mama ja ću da se prijavim za rijaliti". Ja nisam kasnije ništa ni znala, ona je samo došla i rekla mi da je potpisala ugovor. Eto, to je bio razlog, da ne bi ležala ko biljka kod kuće. Nama ne trebaju njene pare, mi živimo normalno, ne oskudevamo i imala je sve što je poželela. Uopšte nije zbog novca ušla tamo kao što pišu. Ni u malom mozgu nam nije bilo da će ona ovo da nam uradi. Ajde da je ona rekla kao uradila sam to i neću više, ali ne, ona to i dalje radi.

Kako rodbina i prijatelji komentarišu njeno učešće u "Eliti"?

- Prijatelji i rođaci, katastrofa isto gledaju na sve to. Baba je zbog nje bila u bolnici, sada je dobro. Ona ima slabo srce i bila se potresla kada je saznala da ona ulazi u rijaliti, a tek sve ovo. Ajde što nas bruka, ali ona bruka brata koji je tinejdžer, koji ide još u školu. Sve će to ostaviti posledice na njega, a ona će ostati zapečaćena za ceo život, tačnije osramoćena.

Kakav će vaš odnos biti kada ona izađe iz rijalitija?

- Kada bude izlašla, moraće kod nekog dobrog psihijatra da ode. Ja ne znam šta će ona da radi kada je lupi realnost u glavu, neće joj biti dobro. Iako mi joj sada pošaljemo čestitku neku ili nešto i kažemo joj sve, bude li nastavila da radi sve to, ja više nemam tu šta da tražim. Ako nastavi sa Bojanom ja ću je se odreći javno. Koliko god da je moje dete, ali nikada ne bih prihvatila ovu bolest. To može samo neko ko nije normalan u glavi da prihvati...Sve ovo mi je mnogo teško. Hvala Bogu imam supruga uz sebe i eto imam sina za kog moram da se borim. Ne daj Bože ni najvećem dušmanu da oseti šta ja osećam u duši, i ja i moj suprug. On je još bio u Šimanovcima da je pordži, samo se obrukao čovek.

Autor: N. Ž.