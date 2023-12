Bivšoj rijaliti učesnici Tijani Maksimović, poznatijoj kao Tijana Ajfon, u julu ove godine zapaljen je automobil ispred stambene zgrade u kojoj živi.

Kako sama kaže, ona zna ime i prezime osobe koja je to učinila.

Ježim se kad god se setim. Posle smrti najbližih u porodici, meni je to najveća trauma. To je nešto što ne želim ni najgorem neprijatelju. Ostavilo je baš dubok trag u meni. Suđenje je u toku, 14. decembra imam ročište. Idem da dam izjavu, zvali su me. Od letos me nisu zvali jer su bili odmori... Znam ime i prezime, ali meni je nebitno ko je to uradio. To može da uradi svaki klinac za 100 ili 200 evra, meni je bitno ko je nalogodavac toga - rekla je Tijana, koja je potom otkrila da pretpostavlja ko je počinilac.

- Pretpostavljam, a kad budem dobila napismeno, znaće cela Srbija. Toliko ću izblamirati tu osobu da neće biti dobro. Znam ko je, ali ne bih još da pričam. Kako vreme ide, sve više pričam, za 6 meseci možda nešto više kažem - otkrila je Tijana.

Nakon incidenta, Tijana je kupila novi, za koji ističe da nije bolji od prošlog.

- Prodala sam auto, ima ljudi koji otkupe automobil u takvom stanju, pa ga srede. Pošto sam sišla na vreme, komšija mi je pomogao da ga spasim. Kupila sam drugi. Nije bolji, ali hajde. Ne bih o ciframa, ali košta... To mi je baš onako slaba tačka, taj auto, to je moja najveća ljubav. Sve me nervira kada pričam o autu - rekla je Tijana.

