Ćerka naše poznate glumice BRUTALNO PRETUČENA jer je odbila udvarača: Slomljen joj nos, a ovo su svi JEZIVI detalji! (FOTO)

Sara Bradić, ćerka naše glumice Nade Blam, pretučena je u jednom beogradskom klubu pre nekoliko godina. Ona je doživela neprijatnost jer je odbila udvarača, koji joj je potom slomio nos.

- Imala sam ozbiljan incident, nakon kog sam ceo dan provela u Urgentnom centru i policiji. Meni nepoznat dečko, koji me je smarao i vređao i koga sam pokušala da se rešim, me je između ostalog, počupao za kosu i ja sam ga na kraju zalila pićem i krenula sam da izađem iz kluba. On je krenuo za mnom i udario me krvnički čelom u nos i napravio prelom na tri mesta - otkrila je Sara nekoliko dana nakon incidenta, a za pomoć se Nadina ćerka obratila i psihijatru koji joj je pomogao da prebrodi prve dane šoka, i da se izbori sa psihičkim posledicama nasilja koje je preživela.

Zbog ozbiljnih povreda Sara je operisana na Vojno-medicinskoj akademiji. Uz pomoć supruga Marka i njihove naslednice Line, Sara se uspešno oporavila i vratila svakodnevnim obavezama.Radi kao kostimografkinja u Narodnom pozorištu u Beogradu i kao stilistkinja na televiziji, zbog čega ponekad sarađuje i sa majkom.

Autor: Pink.rs