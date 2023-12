PRIŽELJKUJE INTIMNU SVADBU! Slavica Ćukteraš procvetala pored novog dečka, a sad progovorila o UDAJI: Evo i kakav verenički prsten želi pevačica!

Spremna da opet stane na ludi kamen!

Pevačica Slavica Ćukteraš, već neko vreme je u vezi sa di džejem Vladimirom Aćićem, a sada je progovorila o udaji.Na pitanje da li bi ponovo izgovorila sudbonosno ''da'', Slavica je odgovorila:

- Vladimir i ja sa mojim detetom već živimo zajedno. Mi smo zajednica. Šta znači taj papir? Ne znači ništa. Nije garancija nikakvog odnosa. Najbitnije je da smo se mi našli da se mi poštujemo i da lepo funkicionišemo zajedno, da je sve to lepo i to je nešto što je vrednije za mene od papira. A sada, ako me bude pitao verovatno ću se udati.

Kada su je pitali da li ima tremu, Slavica je rekla:

- Ne bih imala tremu da stanem pred oltar.Kako nije prvi put kada se udavala oblačila venčanicu, Slavica je odgovorila da bi ovog puta to uradila.

- Nisam tip za velike svadbe. Više sam za intimniju varijentu- rekla je Slavica i potom otkrila kakav bi volela da bude verenički prsten.

- Neka bude kamen zelene boje- rekla je ona u emisiji Blic dan.

Slavica, podsetimo, iza sebe ima brak sa bivšim fudbalerom Vladimirom Avramovim, sa kojim ima ćerku Viktoriju.

Autor: Pink.rs