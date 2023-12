O OVOME SE DANIMA ĆUTALO! Manijak sa Interpolove poternice hteo da NAPADNE Prijovićku u Zagrebu! Otkriveni svi detalji skandala!

Ovo niko nije znao!

Aleksandra Prijović doživela je pravu dramu u bekstejdžu zagrebačke Arene, kada se na poslednjem, petom koncertu našla na meti manijaka!

Tom prilikom muškarac sa inicijalima G.G. R. (65) uspeo je da zaobiđe nekoliko prstenova obezbeđenja u areni i da dođe do same pevačice, koju je hteo da poljubi na silu. Na svu sreću, u tome nije uspeo, a on je uz upotrebu fizičke sile izbačen napolje iz dvorane.

Kako prenosi hrvatski "Večernji list" slučaj je prijavljen i policiji, a ovaj čovek je od ranije poznat tamošnjim organima reda, te se nalazi i na poternici Interpola.

Zagrebačka policija javlja da je u blizini Arene pronađen muškarac s vidljivim podlivima, koji nije hteo da kaže šta se dogodilo - pišu hrvatski mediji i dodaju da je reč o sredovečnom muškarcu G.G.R.

Ipak, policija je od pripadnika obezbeđenja Prijinog koncerta saznala da je gospodin morao biti zaustavljen upotrebom sile, jer je iza bine pokušao da poljubi Priju! Policija je kratko objavila da se radi o G. G. R. (65) iz Zagreba i da mu to nije prvi incident ove vrste. Navodno ga zbog sličnog ispada traži i Interpol, jer je pokušao da poljubi nemačku političarku - navodi se u vesti koja je objavljena na portalu ovog medija.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Aleksandrom kako bismo čuli njen komentar na ovu priču, ali se ona nije javljala na naše pozive. Pevačica je, posle održanih koncerata u Zagrebu, napravila kratku pauzu i trenutno je u Beogradu. Ali, njena turneja "Od istoka do zapada" nastavlja se već za nekoliko dana jer će 22. i 23. decembra imati koncerte u dvorani Mejdan u Tuzli, dok će za Novu godinu održati nastup u beogradskom Sava centru. Planirano je da se turneja okonča 12. aprila nastupom u areni u Zenici, čime će Prijovićka ukupno održati 18 koncerata.

Autor: Pink.rs