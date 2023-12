BOLOVALA JE OD ALCHAJMERA, A U ŽIVOTU SE MNOGO NAMUČILA! Naša čuvena glumica imala tragično detinjstvo, a njene poslednje reči KIDAJU DUŠU!

Glumica Ružica Sokić jedna je od najvećih srpskih glumačkih diva. Ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, a o pojedinim detaljima iz njenog života javnost nije znala ništa.

Ružica je odrasla na Zvezdari sa ocem Petrom i majkom Vukosavom u porodičnom stanu u Bregalničkoj ulici. Od ranog detinjstva glumica se suočavala sa velikim nesrećama.

Za vreme Drugog svetskog rata Ružičin otac bio je osuđen na smrt, ali je ipak oslobođen i uspeo je da se vrati u Beograd, gde su mu oduzeta sva građanska prava. Glumica je više puta isticala da je ovaj period detinjstva za nju bio tragičan i da agonijama kroz koje je njena porodica prolazila tih godina nije bilo kraja.

– U trosoban stan ubacili su nam porodicu nekog frizera jer je to bila ruska formula stanovanja – ispričala je Ružica u intervjuu za "Story".

– Ti ljudi iz sela Rušnja maltretirali su nas, naročito mog oca koji je zbog verbalnog delikta bio zatvaran. Čak su i mene saslušavali, ali nisam dozvolila da mržnja nikne u mom biću. Nikoga ne mrzim, pa ni te ljude koji su mi uništili život – istakla je glumica jednom prilikom.

Uprkos njenom karakteru, originalnosti i uspehu koji je ostvarila, bila je veoma nesigurna, ali to se nikako nije moglo primetiti.

– Stalno sam strepela da li ću moći da savladam zadatke koji su mi dati i hoće li me neki reditelj ponovo angažovati, što je ostavilo posledice. Moja nesigurnost bila je ogromna. A oni koji su imali svoje uticajne muževe i fanove, ponašali su se drugačije. Bili su sigurni da će, čak i ako upropaste predstavu, ipak dobiti sledeću ulogu. Ali, za nas koji nismo imali nikakvu podršku, to je bilo pitanje života i smrti.

- Tvrdoglavost me je mnogo koštala u životu, ali moja priroda je takva i uvek govorim istinu – govorila je dramska umetnica za života.

Ružica Sokić i njen suprug, ugledni ekonomista, proveli su nekoliko decenija u velikoj ljubavi, ali naslednike nisu imali.

– Želja za karijerom je najviše uticala na to da prihvatim činjenicu da nikada neću imati dete. Bojala sam se da zastanem, a i plašila sam se porođaja – iskreno je govorila Ružica.

Velika umetnica bila je teško bolesna, a nedugo nakon što su otkrili da boluje od Alchajmera koji ju je izjedao, preminula je.

– Nije shvatala da je bolesna. Ni ja nisam prepoznao da je toliko bolesna. Imala je operaciju 2012. godine i usledila je neugodna situacija. Trebalo je da ode na rehabilitaciju, tada više nije igrala. Pokušala je da odigra još jednu predstavu u januaru 2013. godine. Mučila se s njom dosta. Nije mogla da se seti teksta, pa je imala šaptača – govorio je njen suprug.

Posetili su brojne lekare u Beogradu, kako bi joj što više olakšali tegobe koje joj je ta teška bolest zadavala.

– Bilo je jasno da se sa njom nešto dešava, ali smo mislili da je to donekle normalno za ljude u tim godinama. Nekad se to zove demencija, nekada Alchajmer. Hvala bogu, nije se dugo mučila. To su bolesti koje mogu da traju i da budu mučenje – govorio je on.

– Samo da me ne zaboraviš – bile su navodno poslednje reči Ružice Sokić pre nego što je preminula. Uputila ih je suprugu Miroslavu Lukiću, sa kojim je provela pola života, piše "Hello".

