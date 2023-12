Evo da li je aminovala ćerkin ulazak u vezu sa Anđelom u Beloj kući!

Ulazak Anđela Rankovića, nekadašnjeg prijatelja Jovane Tomić Matore u rijaliti ''Elita'' izazvao je neverovatnu pometnju. Naime, između njega i Anite Stanojlović odmah su počele da se javljaju ljubavne varnice, a njih dvoje su sve bliži, zbog čega im mnogi predviđaju brz ulazak u emotivnu vezu. Mi smo povodom svih dramatičnih događaja u poslednjih nekoliko dana i povodom simpatija između Anite i Anđela, kontaktirali majku Stanojlovićeve, Angelinu.

Matora je Aniti uzela sve stvari koje joj je kupila ona, ostavila je gotovo bez ičega, pa sada čak mora da pozajmljuje stvari od drugih. Kako komentarišete ovaj Matorin postupak prema Vašoj ćerki?

- Iskrena da budem, nije mi žao Matore i njenih slomova, jer kad je Anita imala slomove kad je plakala i padala, tad je tu istu Matoru bolela ona stvar, tako da iskrena da budem više me ne zanima da bilo koga žalim, ta ista Matora i onaj Đedović su mene isprovlačili, pa i dalje provlače, pljuju i pričaju neistinu o meni, a ni ne poznaju me! Đedović mi oči nije video, sa Jovanom se tri puta srela, nismo stigle ni da se upoznamo kako treba i hvala Bogu što nismo, iskreno, totalno sam imala drugačije mišljenje o njoj, iako sam se načitala svega koliko je zla, podmukla, da spasavam svoje dete jer je psihopata, ali nisam verovala, ona će meni da sudi i pljuje po meni i mojoj deci, a da pritom ne zna ni 3 % našeg života je*em li joj sve bolesno, ona će nekom da se use*e u život, ma ajde, neka proba samo. Kad su me najstrašnije pljuvali i pričali neistine, i ja sam imala slomove, pa nikog nije bilo briga, tako da što se mene tiče nije mi je žao, jer kako kažu, karma je k.... Sve se vraća, sve se plaća! Što se tiče Anđela, dečko je lep, svakoj devojci bi se svideo, Aniti je još ranije komentarisala da je on najlepši dečko u Zadruzi, tako da ništa tu nije čudno, ali svakako mislim da nije ona bacila rovca, jer se zaljubila ili šta ti ja znam više je tu proradio inat, jer je ona takva, može da trpi dosta da je gazi neko kao što je to Matora radila mesec dana i jednostavno joj prekipelo sve to i verujem da je rekla: ''E sad je dosta, dosta ste se vi iživljavali na meni!'', a iživljavali su se mesec dana onako baš konstantno, i Anđelo je tu ušao baš kao 1 na 10 i desilo se šta se desilo! Što se tiče stvari koje joj je uzela, pa šta tu mogu da kažem jadno baš ono dno-dna, ali to je Matora, sve je to nemoć, pokazala je koliko je zla, ali neka joj je Anita sve vratila, poslaćemo joj sve od šminke do garderobe, tako da joj ništa ni ne treba od Matore.

Da li Vas kao majku pogađa kad čujete kako sad Matora vređa Anitu govoreći joj da je zlo i niskomoralna devojka?

- Što se tiče ovog pitanja da li me kao majku pogađa kako je Matora naziva, pa znate kako, ne pogađa me nešto specijalno, jer nije bitno šta kaže, nego ko kaže, Jovana je poslednja osoba koja može za nekog da kaže da je zlo i da je niskomoralan, ona to zapravo priča o sebi.

Da li smatrate da je zaista nikad nije volela? Kako Vam se čine Anita i Anđelo kao par? Da li je on njen tip?

- Ne mogu da tvrdim ništa i da sad kažem da li je volela ili je nije volela, jer da je nije volela ne bi sigurno okrenula leđa svima, celoj porodici i ne bi joj Jovana bila na prvom mestu, ali jednostavno posle mesec dana terorisanja i iživljavanja shvatila je da ta Jovana nije vredna verovatno njenih živaca i svega ostalog i da treba da nastavi dalje i to je to.

Smatrate li da je Anita ipak privržena muškarcima i da je konačno našla idealnog partnera u Anđelu? Smatrate li da je on iskren u svojim simpatijama prema Aniti ili igra igru, s obzirom na to da nije prvi put da mu se dopadne neka Matorina devojka?

- Što se tiče Anđela već sam rekla da je dečko prelep i nema sumnje da su se dopali jedan drugom, njen tip jeste definitivno, ali da podržavam, ne podržavam, ona treba da razmišlja prvenstveno o detetu i samo o detetu, sve stoji i da je mlada, ali dete mora da bude centar sveta i smatram da joj niko ne treba, da treba da izgura sama do kraja kad je već ušla. Da sam se ja pitala nikad ne bih ni ušla, ali tako je, kako je... Što se tiče njega ne mogu da kažem ništa, jer ne poznajem dečka, ne znam šta mu je u glavi, možda i on sada igra igru, pa se zainatio zbog Matorinog ponašanja i bezobrazluka, ali da mu se sviđa Anita, sviđa mu se sigurno.

Autor: M.K.