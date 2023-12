'SVI ME PITATE DA LI SAM TRUDNA...' Mahrina konačno otkrila da li je u drugom stanju: Jednim snimkom podelila SREĆNE VESTI!

Ovo je sve zanimalo!

Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, je nedavno izbacila novi video na TikTok platformi, gde je konačno otkrila ono što su se svi pitali prethodnih dana. Mahrina je tako otkrila da je u porodicu stigao još jedan član, ali je iskoristila i priliku da odgovori na glasine: "da li je trudna"?

- Svi su komentarisali moju kilažu i pitali su me da li sam trudna. E pa, došlo je vreme za istinu - rekla je Mahrina u videu, pa je zatim pokazala svoje štene.

Pevačica je ovim videom pokazala svoj smisao za humor, a ujedno je stavila i tačku nagađanjima.Mahrina je nedavno priznala da je njeno srce "ukrao" Din Omerhodžić. Dugo su držali vezu u tajnosti, a kada je bila sigurna da je ono što imaju pravo, Mahrina ga je pokazala.Javnosti je već poznato da je pevačica iskusila ljubav sa Henijem, sa kojim je dugo bila u vezi, a čak su se i na Music Weeku pojavili zajedno i prošetali crvenim tepihom.

Nekoliko meseci kasnije našla mu je zamenu. Din se takođe bavi muzikom kao i Mahrina, a kako je ona svojevremeno ispričala, osvojio ju je dobrotom:

- U pitanju je pevač i jedva čekam da ga pokažem celom svetlu. Nisam ni sama sigurna koliko to traje među nama. Čujemo se već duže vreme i viđamo kada smo u mogućnosti. Bitno je da je nama lepo. Ono što me je najviše privuklo kod njega je dobrota. Time me je kupio, a sve ono što sam kasnije upoznala kod njega me je i zadržalo. Jako je kvalitetna osoba i srećna sam što sam našla nekoga poput njega.

Autor: Pink.rs