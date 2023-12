Vest da je Marija Šerifović, jedna od najboljih pevačica na našim prostorima dobila sina, i to uz pomoć surogat majke, odjeknula je u našoj javnosti kao bomba.

Marija je sinu dala ime Mario!

Poznata pevačica nikada nije krila da joj je najveća želja da se ostvari u ulozi roditelja, a kako je istakla - nebo je osvetlila najlepša zvezda njenog života.

Marija Šerifović za Blic otkriva ono što javnost nije znala - da je godinama pokušavala da ostane u drugom stanju i da dobije bebu.

- Velika želja da imam dete me je vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama da iznesem trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene, kaže Marija i dodaje da o svom zdravstvenom stanju ne želi detaljno da govori:

- Zaista ne želim javno da objašnjavam medicinske razloge za to, ali surogat materinstvo je konačno bio moj jedini izbor.

Marija Šerifović je otkrila na koji način je tekao proces kom se podvrgla kako bi postala majka.

- Pre dve godine sam prolazila kroz postupak vađenja mojih jajnih ćelija i zatim kreiranje embriona. Nakon svih tih genetskih ispitivanja, saznala sam da imam tri zdrava embriona. Tako se rodio Mario.

Sin Marije Šerifović, Mario, rođen je na jednoj klinici u Los Anđelesu.

Marija Šerifović, nakon što je početkom decembra uz pomoć surogat majke dobila bebu, priznaje da je prošla kroz dugačak proces, ali da je uspela u tome jer je imala ogromnu želju da u naručju drži svoje dete.

- Neophodno je da se informišete, da okupite oko sebe prave ljude, iskrene i stručne. Na prvom mestu, važno je da pravno regulišete sve na vreme. Nakon toga dođe medicinski deo, terapije, vađenje jajnih ćelija, njihov transfer, zatim dobra agencija koja zastupa prava surogat majki i lekar koji prati trudnoću. Dugačak put, ali kada postoji velika želja, uvek postoji i način. Ogromna želja da nekome pružim svu ovu ljubav koju posedujem... Bezrezervno... To je na prvom mestu, kaže Marija i na pitanje kada je prvi put otputovala u Ameriku sa namerom da se raspita o surogat majčinstvu odgovara:

- Pa dugo je trajao moj proces odlučivanja. Ali kada sam prvi put presekla i rekla to je to, odmah je sve ostalo nekako išlo samo od sebe… Ima tu dosta pomoći i Onog odozgo.

Često odlazila u Ameriku

Budući da surogat majčinstvo još uvek nije praksa u Srbiji, Marija Šerifović se odlučila za Ameriku gde godinama odlazi i iz privatnih i iz poslovnih razloga.

Pevačica je sa majkom Vericom Šerifović otputovala u Ameriku sredinom novembra kako bi bila uz surogat majku tokom priprema za porođaj.

Budući da je Amerika država koja je najviše napredovala, u smislu kompletne procedure oko surogat majčinstva - od brige prema ženama, koje su surogat majke, do kompletne pravne i psihološke logistike koja je veoma izazovna i veoma važna Šerifovićka se odlučila da baš tamo njeno dete dođe na svet.

Osim toga, Marija deset godina unazad putuje u Ameriku, što iz privatnih što iz profesionalnih razloga, i smatra je svojom drugom zemljom.

"Dugo sam se spremala za taj trenutak"

Kako navodi Marija Šerifović momenat kad je upoznala svog sina ne može se porediti ni sa čim što je do sada doživela.

- Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osećaj je ipak rečima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo… Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osećaj - rekla je pop zvezda.

Pevačica je danas na svom Instagram nalogu objavila i prvu fotografiju bebe.

Ona je uz sliku napisala i emotivnu posvetu koja je raznežila njene pratioce, kolege i prijatelje.

Ljubav je došla. Nebo je osvetlila najlepša zvezda mog života. Rodio se Mario. Neka te, sine, život vodi stazama svojim najlepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve," napisala je Marija Šerifović na Instagramu uz dirljivu fotografiju bebe koja spava.

Proces dolaska deteta Marija Šerifović je držala u strogoj tajnosti i o svemu su bili obavešteni samo najbliži. Za ime Mario, pevačica se odlučila zbog jake simbolike - potiče od latinske reči "mare" što znači more, kao i "marem" što predstavlja muško iliti glavu porodice.

Takođe, povremeno se i njeno ime Marija uzima kao koren imena Mario. A ko je otac deteta Marije Šerifović pročitajte u odvojenom linku.

Godinama je želela bebu

O svojoj želji za detetom je govorila u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se verovatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa detetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je pre godinu i po dana Marija Šerifović.

Osim toga, kada je nedavno sa pratiocima na Instagramu slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, oni koji znaju da čitaju između redova mogli su da primete da se nešto sprema budući da je tada ponovo spomenula "Šerifovića juniora".

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumevanju vam posebno hvala. Potrudiću se da vam sledećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvoj nedelji meseca oktobra. bez vas Marija Šerifović ne postoji - rekla je Marija u videu na Instagramu.

"Ozbiljno ću se posvetiti detetu"

Prilikom gostovanja u emisiji "Zvezde Granda Specijal" još pre četiri godine naglasila je da želi da napusti svoje mesto članice žirija kako bi dobila bebu: "Kad napustim "Zvezde Granda" biću majka. Želim tome ozbiljno da se posvetim, a ne da mi dete čuvaju babe i dede". Marija, ipak, nikada do sada nije ni u naznakama otkrila da će trudnoću izneti surogat majka.

Kada je pre nekoliko godina komentarisala prognozu astrologa, koji su rekli da će Marija definitivno dobiti bebu i to ne jednu već blizance, Marija je rekla: "Volela bih da nisu u pravu. Jedno dete mi je sasvim dovoljno".

Autor: